Diputada Adriana Díaz

La diputada provincial Adriana Díaz advirtió sobre una «trampa reglamentaria» del gobierno nacional que, según sus expresiones en redes sociales, busca incumplir la ley de emergencia en discapacidad, empujando a los propios afectados a una «emergencia institucional» a través de la judicialización de sus derechos.

La legisladora señaló que el gobierno de Javier Milei pretende reglamentar la ley de forma tal que prestadores, pacientes y familiares se vean obligados a litigar para acceder a derechos que ya han sido reconocidos por el Congreso. De esta forma, el Ejecutivo no frenará la ley directamente en la Justicia, sino que obligará a los propios damnificados a hacerlo.

Díaz detalló que la ley, que tiene vigencia hasta diciembre de 2027, contempla una serie de puntos fundamentales que la gestión libertaria se niega a respetar: Regularización de pagos y actualización mensual de aranceles para prestadores. Reforma del sistema de pensiones no contributivas. Auditorías y mejora de la base de datos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Actualización del Certificado Único de Discapacidad (CUD). Transparencia en la ejecución presupuestaria y compensaciones para centros de día y talleres. Cumplimiento del cupo laboral del 4% en el sector público.

«El gobierno libertario no está dispuesto a respetar al Congreso de la Nación ni a escuchar los reclamos de los colectivos de personas con discapacidad. ¿Hasta dónde permitiremos que llegue con semejantes políticas de exclusión y ajuste?», sentenció la diputada.