El viernes 6 de febrero, a las 19 hs, se realizará un nuevo recorrido patrimonio del ciclo “Pasos con Historia”, una propuesta cultural que invita a vecinos y visitantes a conocer y reflexionar sobre la historia, el patrimonio y la arquitectura de Villa Las Pirquitas, así como el valor histórico del Embalse de Las Pirquitas.

La actividad tendrá como punto de encuentro el Complejo Municipal “Las Moras”, ubicado frente a la iglesia de Villa Las Pirquitas, desde donde se dará inicio a este recorrido guiado y conversado por los principales hitos históricos del lugar.

La iniciativa se desarrolla de manera conjunta entre la Dirección de Patrimonio y Museos del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de la provincia y la Municipalidad de Fray Mamerto Esquiú y contará con la participación del profesor Carlos Carabajal y la arquitecta Leticia Tevez, docente de la Escuela Técnica del departamento Fray Mamerto Esquiú, quien aportará una mirada especializada sobre la arquitectura y el patrimonio de la zona.

“Pasos con Historia” propone un espacio de encuentro con la memoria colectiva, poniendo en valor los paisajes, las construcciones y los relatos que forman parte de la identidad de la Villa Las Pirquitas.

En paralelo, en el Complejo Municipal Las Moras, se llevarán a cabo propuestas artísticas del verano cultural de Fray con el ciclo Vení a la Plaza, que contará con la participación de artistas en vivo, sorteos y una feria de emprendedores.