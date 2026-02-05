En el marco de la agenda que desarrolla en la ciudad de Buenos Aires, el gobernador Raúl Jalil concretó la firma de convenios con Ignacio Lamothe, secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), con el objetivo de impulsar acciones vinculadas al sector turístico, las industrias culturales y la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.

El acuerdo en materia de turismo e industrias, ambas partes se comprometieron a impulsar acciones de apoyo, estímulo y fortalecimiento de la producción, el turismo sustentable y el desarrollo de las industrias culturales y creativas en Catamarca.

Para la implementación de estas acciones, el CFI aportará hasta un total de $2.150 millones de pesos, que serán destinados a financiar programas y proyectos vinculados a la producción, el turismo sustentable y las industrias culturales, en el marco del Plan de Acción Técnica y el presupuesto vigente del organismo. El aporte se efectuará a través de 4 desembolsos perfectamente acordados.

*El CFI, parte de la Comisión de Seguimiento Demográfico*

Por otro lado, se acordó que el CFI se sumará como asesor técnico de la Comisión Provincial de Seguimiento y Coordinación Demográfica, un espacio recientemente creado por el Gobierno de Catamarca para analizar, estudiar y elaborar estrategias destinadas a revertir la marcada caída en la tasa de natalidad que registra la provincia.

La Comisión Provincial de Seguimiento y Coordinación Demográfica, creada por decreto del gobernador Raúl Jalil, tiene por finalidad presentar recomendaciones concretas de políticas públicas que permitan promover políticas públicas para reducir el impacto de la caída de la tasa de natalidad en la provincia.