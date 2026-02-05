En la localidad de Los Altos se llevó a cabo la puesta en funcionamiento de una nueva subestación transformadora en el barrio Alberdi y plaza San Martín, una obra ejecutada de manera conjunta entre el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente de Catamarca, Energía de Catamarca SAPEM y el Municipio de Los Altos.

La infraestructura permitirá mejorar y reforzar el suministro eléctrico, beneficiando de manera directa a vecinos de los barrios Alberdi, 25 de Mayo y el sector de plaza San Martín, garantizando mayor estabilidad y capacidad en el servicio.

Durante la habilitación de la obra estuvo presente el intendente Raúl Barot, quien indicó la importancia del trabajo articulado con el Gobierno de Catamarca para continuar fortaleciendo los servicios públicos y mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Artículo anteriorEl CFI ratificó su apoyo a la cultura y la Fiesta del Poncho con una fuerte inversión
Artículo siguienteLos Bomberos Voluntarios siguen sin recibir los fondos que le pertenecen por ley prometido por Nación
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia, Diario de Catamarca, provincia del Norte de Argentina, con toda la información de la región actualizada y seleccionada. https://catamarcaprovincia.com.ar/ Esta compuesta por 3 comunicadores que trabajan para informar los eventos mas destacados y de interés, desde política a Entretenimiento y Virales.
Facebook RSS

Artículos relacionadosMás del autor