Durante el mes de enero, San Fernando del Valle de Catamarca recibió un total estimado de 13.194 visitantes, lo que representa un incremento significativo respecto al mismo período del año anterior, cuando se habían registrado 10.728 turistas (23% mayor), evidenciando un mayor flujo de arribos al destino en el principal mes de la temporada estival. Estos datos surgen del Informe Estadístico de enero de 2026 elaborado por el Observatorio de Turismo Municipal, dependiente de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad de la Capital.

En relación con la ocupación hotelera, el indicador alcanzó un 26,7% promedio mensual, con una estadía media de 2,7 noches. Si bien estos valores se ubican por debajo de los registros de temporadas anteriores, el aumento en la cantidad total de visitantes permite inferir un cambio en los patrones de consumo turístico, con una mayor presencia de excursionistas y de viajeros que optan por modalidades de alojamiento alternativas a la hotelería tradicional.

En este sentido, el perfil del visitante confirma una tendencia sostenida hacia el uso de departamentos y alquileres temporarios, opción elegida por el 39,1% de los turistas, seguida por hoteles de 3 estrellas (17,4%) y alojamientos en casas de familiares o amigos (13%).

Desde el punto de vista económico, el gasto promedio diario por visitante fue de $144.113, lo que permitió estimar un impacto económico total de $3.405.394.734 durante el mes de enero, confirmando la relevancia del turismo como actividad dinamizadora de la economía local.

Perfil del Turista

Respecto a la procedencia, el 97% de los turistas fueron de origen nacional, destacándose principalmente visitantes de Buenos Aires, Tucumán, La Rioja, Santiago del Estero y Córdoba, lo que consolida a la región del NOA como principal mercado emisor hacia la capital catamarqueña en lo que respecta a la temporada de verano. En tanto que el automóvil particular fue el medio de transporte predominante (67,2%), reforzando el carácter regional del flujo turístico.

En cuanto a la composición de los grupos de viaje, se observa un predominio del turismo familiar (49,3%), seguido por parejas (25,4%) y grupos de amigos (14,9%), posicionando a la ciudad como un destino especialmente elegido para experiencias compartidas, con una oferta cultural, recreativa y patrimonial orientada a públicos diversos.

Estos indicadores reflejan que, si bien el destino cuenta con un importante nivel de fidelización, continúa ampliando su base de visitantes y consolidando su atractivo como opción turística en el Noroeste Argentino.

Un dato relevante es que el 29,9% de los visitantes arribó a San Fernando del Valle de Catamarca por primera vez, lo que demuestra que la ciudad está siendo descubierta por nuevos públicos. Complementariamente, el 79,1% de los turistas no consideró otros destinos antes de elegir la capital catamarqueña, confirmando que San Fernando del Valle de Catamarca se está posicionando como un destino claro y diferenciado en la consideración de los viajeros.

Un dato altamente positivo surge de la valoración del destino, donde los visitantes otorgaron calificaciones promedio superiores a 4 puntos (en una escala de 1 a 5) en aspectos clave como hospitalidad, calidad de los servicios, información turística disponible, oferta cultural y estadía general, alcanzando esta última una valoración de 4,46 puntos, lo que refleja un alto nivel de satisfacción con la experiencia en la ciudad.

Por otra parte, la agenda de actividades turísticas y culturales impulsada por el municipio tuvo una muy alta convocatoria, con 13 propuestas desarrolladas en espacios emblemáticos como la Casa de la Puna, el Pueblo Perdido de la Quebrada y el Dique El Jumeal, alcanzando en muchos casos niveles de ocupación cercanos o iguales al 100% de la capacidad disponible. Talleres, ferias, caminatas, actividades recreativas para infancias, clases abiertas y propuestas artísticas reunieron a más de 1.000 asistentes, consolidando estos espacios como puntos de encuentro cultural y recreativo tanto para turistas como para residentes.

Asimismo, durante enero se registró un importante movimiento vinculado al turismo de eventos deportivos y culturales, con la realización de 3 encuentros que movilizaron a más de 500 asistentes provenientes principalmente de provincias de la región, generando circulación de visitantes, consumo en servicios locales y pernoctes en la ciudad.

En conjunto, los resultados del informe permiten afirmar que, pese al contexto económico nacional y a la retracción de la estadía promedio, San Fernando del Valle de Catamarca continúa consolidándose como un destino regional atractivo, con creciente afluencia de visitantes, altos niveles de satisfacción, fuerte protagonismo del turismo familiar y una oferta de actividades que dinamiza de manera sostenida la vida cultural, social y económica de la ciudad.