El hospital San Juan alerta por intentos de estafa a través de WhatsApp

El Hospital Interzonal San Juan Bautista alertó a la comunidad por la detección de intentos de estafa realizados a través de WhatsApp, en los que se utiliza de manera fraudulenta el nombre de la institución argumentando la supuesta asignación de turnos de vacunación.
En los últimos días, pacientes denunciaron haber recibido mensajes vinculados a una supuesta asignación de turnos de vacunación. Según los testimonios, en algunos casos se les solicitaba validar información o realizar determinadas acciones mediante la aplicación de mensajería.
Ante esta situación, desde el hospital se aclaró que no se realizan contactos proactivos para otorgar turnos de vacunación, consultas médicas ni ningún otro tipo de prestación.
Además, se remarcó que no se solicitan datos personales, códigos de verificación ni confirmaciones por WhatsApp, llamadas telefónicas o redes sociales.
Desde el Ministerio de Salud indicaron que este tipo de maniobras buscan engañar a la población y obtener información sensible, por lo que se recomienda no responder los mensajes ni brindar datos personales ante contactos de estas características.
Para cualquier duda o consulta, las autoridades recordaron que los canales válidos de comunicación son únicamente las redes oficiales del Hospital Interzonal San Juan Bautista y del Ministerio de Salud.