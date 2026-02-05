A las 18:00 de ayer, bajo las directivas de la Cámara en lo Criminal de Primera Nominación, efectivos de la Unidad de Traslado y Custodia de la Policía de la Provincia cumplimentaron el traslado del exintendente Ramón Elpidio Guaraz, de 64 años, hacia el Servicio Penitenciario Provincial, ubicado en la localidad de Miraflores.

El exjefe comunal fue condenado por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por ser cometida con violencia y abuso sexual con acceso carnal en concurso real en calidad de autor.

Al culminar con los trámites de rigor, quedó bajo la custodia del personal penitenciario en la Unidad Penal de Varones.

Artículo anteriorDeclaraciones de Guaraz: Diputados de la UCR piden que la Justicia de Catamarca actúe de oficio e investigue con la máxima profundidad
Artículo siguienteEl hospital San Juan alerta por intentos de estafa a través de WhatsApp
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia, Diario de Catamarca, provincia del Norte de Argentina, con toda la información de la región actualizada y seleccionada. https://catamarcaprovincia.com.ar/ Esta compuesta por 3 comunicadores que trabajan para informar los eventos mas destacados y de interés, desde política a Entretenimiento y Virales.
Facebook RSS

Artículos relacionadosMás del autor