A las 18:00 de ayer, bajo las directivas de la Cámara en lo Criminal de Primera Nominación, efectivos de la Unidad de Traslado y Custodia de la Policía de la Provincia cumplimentaron el traslado del exintendente Ramón Elpidio Guaraz, de 64 años, hacia el Servicio Penitenciario Provincial, ubicado en la localidad de Miraflores.

El exjefe comunal fue condenado por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por ser cometida con violencia y abuso sexual con acceso carnal en concurso real en calidad de autor.

Al culminar con los trámites de rigor, quedó bajo la custodia del personal penitenciario en la Unidad Penal de Varones.