Se llama “Oasis Knebworth 1996” y se estrenará el 23 de septiembre.

“Esto es historia, acá y ahora”, grita Noel Gallagher al principio del trailer del documental “Oasis Knebworth 1996″, y no se equivocaba. Los dos shows que dio la banda británica el 10 y 11 de agosto de 1996 fueron, como mínimo, históricos, y reunieron a 250 mil fanáticos cada día. El mes pasado se anunciaba la fecha de estreno del documental -el 23 de septiembre-, pero ahora podemos meternos en un emocionante resumen de casi dos minutos.

Esas dos noches, la banda subió al escenario en medio del éxito de su segundo álbum “(What’s the Story) Morning Glory?” y se estima que el 2 por ciento de la población británica intentó conseguir entradas para esos conciertos. Fueron teloneados por The Chemical Brothers, The Charlatans y The Prodigy, entre otras bandas, en el que fue considerado “el recital de una generación”. Shows en los que no había ni celulares, ni cámaras digitales, y en los que la conexión con los artistas era el único foco de atención.

“Knebworth fue para mí el Woodstock de los 90”, señaló Liam -quien forma parte de la producción ejecutiva junto a Noel- en un comunicado. “Todo giraba en torno a la música y la gente. No puedo recordar mucho de ello, pero nunca lo olvidaré. Fue bíblico”.

El documental podrá verse en Argentina en diferentes cadenas de cine, según se anunció en la web oficial del documental. Además, el 19 de noviembre saldrá una edición especial en DVD y Blu Ray y una edición deluxe, que incluirá tres vinilos, dos cds y un dvd triple (con el film y los dos shows) y réplicas de la memorabilia oficial del concierto.

Los hermanos Gallagher crearon la productora Kosmic Kyte (“Barrilete Cósmico”) para desarrollar este trabajo -en el que son productores ejecutivos-, que por el momento, los mantiene en paz.

Rose Bouzon