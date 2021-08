Música

La banda superó las mil millones de reproducciones en Spotify con uno de sus hits

Luego de presentar Absurd, su nueva canción, Guns N’ Roses vuelve a ser noticia por alcanzar un nuevo record con Sweet Child O’ Mine, uno de los hits de Appetite for Destruction, su álbum debut.

La canción alcanzó las mil millones de reproducciones en Spotify y se unió al Spotify’s Billions Club, del que forman parte joyas del rock como Bohemian Rhapsody de Queen, Smells Like Teen Spirit de Nirvana y Don’t Stop Believin de Journey.

“Me encanta el riff en sí mismo, pero la canción… Sabés, Guns N’ Roses siempre fue una banda de hardcore, como AC/DC, una banda de hard rock con mucha actitud. Esta es una balada uptempo. Igual es una gran canción, no voy a criticarla. Pero al mismo tiempo, no encajaba con nuestro estilo. Y por supuesto, se convirtió en nuestro mayor éxito”, dijo Slash en una entrevista con la radio WEBN.

Yamila Pagani