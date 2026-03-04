PROPUESTAS CREATIVAS PARA APRENDER HACIENDO

La Dirección Provincial de Patrimonio y Museos, dependiente del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, suma nuevas propuestas a su programación de talleres temporales 2026. Durante los meses de marzo y abril se desarrollarán capacitaciones orientadas a distintos públicos, que buscan promover el aprendizaje de oficios, la producción artística y el fortalecimiento de la identidad cultural. Todos los talleres son arancelados y con cupo limitado.

Las actividades se dictarán en el Museo Histórico, la Casa de la Cultura y el Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA).

Taller de Encuadernación Artesanal

A cargo de Irupé Álvarez, este espacio propone la enseñanza de nociones básicas de encuadernación artesanal. A lo largo del cursado, los participantes aprenderán diversas técnicas y confeccionarán cinco cuadernos realizados íntegramente con sus propias manos. Está destinado a jóvenes mayores de 16 años y adultos interesados en iniciarse en este oficio.

Inicia 11 de marzo y se dictará los miércoles de 17 a 19 horas en el Museo Histórico Provincial, Chacabuco 425. Taller arancelado con cupo limitado. Informes e inscripción: 3834 055786

La Ronda – Encuentro musical para la infancia

Dictado por Juan Martín Angera, el taller propone un espacio práctico de creación y expresión musical en formato de ronda – ensamble, favoreciendo la participación, la escucha activa y el trabajo grupal. Está destinado a niños y niñas de 6 a 13 años.

Inicia el 10 de marzo y se concretará los días martes de 18:30 a 19:30 hs en el Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA), Sarmiento 613. Taller arancelado con cupo limitado, Informes e inscripción: 11 6034 2420.

Taller de Cestería con Cordón Kraft

A cargo de Lorena Domínguez, la propuesta aborda técnicas básicas de cestería aplicadas al trabajo con cordón kraft, material resistente y versátil que permite la creación de piezas utilitarias y decorativas.

Destinado al público en general, inicia el 13 de marzo en la Casa de la Cultura (San Martín 533) y se desarrollará los viernes de 9 a 11 hs. Taller arancelado con cupo limitado. Informes e inscripción: 3834 965458

Taller Intensivo de Velas de Cera de Soja Perfumadas

Dictado por Inés Cuello, este taller propone el aprendizaje completo del proceso de elaboración de velas perfumadas en cera de soja, desde la preparación de los materiales hasta la obtención del producto final.

Destinado al público en general. Inicia 13 de marzo en la Casa de la Cultura, San Martín 533, los viernes de 17 a 20 horas. Taller arancelado con cupo limitado. Informes e inscripción: 3834 522245.

Crónicas Catuchas – Taller de Escritura Creativa

Dictado por Gonzalo Bárcena, el taller propone explorar la crónica literaria como herramienta para narrar lo cotidiano y recuperar la identidad catamarqueña. A través de ejercicios de escritura, instancias de lectura y producción colectiva, se trabajará sobre la construcción de la mirada, la memoria y la elaboración de relatos vinculados a prácticas, costumbres e historias de la comunidad.

Está destinado a personas mayores de 16 años (adolescentes y adultos). Se dictará en la Casa de la Cultura, San Martín 533, a partir del 12 de marzo, los jueves de 19 a 21 hs. Taller arancelado con cupo limitado. Informes e inscripción: 11 3105 3734