El intendente capitalino, Gustavo Saadi, brindó ayer su informe anual de gestión, en el acto de apertura de sesiones del Concejo Deliberante.

Con la presencia del gobernador Raúl Jalil, autoridades provinciales y legisladores, Saadi ofreció un amplio panorama de las obras, acciones y programas que concretó y lleva adelante el municipio, en un contexto desfavorable por las políticas nacionales y su impacto negativo en la ciudad.

A continuación, el mensaje completo del intendente (no incluye las acotaciones realizadas por el jefe comunal durante su lectura)

Discurso completo

Señor Presidente del Concejo Deliberante; Señoras y señores concejales; Autoridades presentes; Vecinas y vecinos de San Fernando del Valle de Catamarca:

Venimos hoy a cumplir con el mandato de nuestra Carta Orgánica Municipal para dar inicio a un nuevo período de sesiones ordinarias; un nuevo año de trabajo conjunto. Pero, por sobre todo, venimos a rendir cuentas de lo realizado, a plantear los desafíos que tenemos por delante y a marcar el rumbo que anhelamos para nuestra Capital. Lo hacemos como siempre: con la verdad, con humildad y con el profundo respeto que merecen los vecinos que nos confiaron esta responsabilidad.

Quiero dar la bienvenida a las y los nuevos concejales que hoy se integran a este cuerpo, tanto del oficialismo como de los diversos bloques de la oposición. Les deseo el mayor de los éxitos; porque cuando a un concejal le va bien, le va bien al vecino, y cuando este Concejo funciona, le va bien a la ciudad.

Sabemos que este es el ámbito natural para el debate, pero mi aspiración es que sea, fundamentalmente, la casa de los encuentros y los consensos. Seguramente tenemos miradas diferentes y pensamos distinto en muchos temas, y esa es la esencia de la democracia. Pero hay algo que debe estar siempre por encima de cualquier diferencia: el bienestar de cada familia catamarqueña.

Estoy convencido de que la sociedad no nos pide que pensemos igual; lo que nos exige es que trabajemos juntos para resolver sus problemas reales. Con respeto, con diálogo y, sobre todo, con mucha responsabilidad política, encontraremos los consensos que el presente de nuestra ciudad nos demanda.

Para poder hablar de lo que hicimos, de las obras, de los programas y de las soluciones concretas que necesitan nuestros vecinos, primero tenemos que hablar con total honestidad sobre el contexto en el que estamos gobernando.

Ningún municipio es una isla. Nuestra ciudad es parte de una provincia y de un país que hoy atraviesa una situación social y económica asfixiante. Y cuando hablo del contexto nacional y de las políticas del Gobierno nacional, no me refiero a teorías económicas ni a debates ideológicos de café; me refiero a cómo esas decisiones están golpeando, hoy mismo, la mesa de cada familia catamarqueña.

Nuestra ciudad tiene una matriz productiva clara y potente que hemos construido con años de esfuerzo:

Somos una ciudad industrial, con un parque que generó más de 10.000 puestos de trabajo genuinos.

Somos una ciudad de servicios, de comerciantes y pymes que levantan sus persianas cada mañana con un sacrificio enorme.

Somos una ciudad universitaria, que recibe a cientos de jóvenes que alquilan, consumen y dinamizan nuestra economía.

Somos una ciudad donde la obra pública ha sido el motor del empleo y donde la cultura y el turismo no son sólo identidad, sino producción y trabajo.

Y somos una ciudad con miles de adultos mayores que han trabajado toda su vida y hoy siguen sosteniendo la economía de sus hogares.

Lamentablemente, hay que ser muy claros: no hubo una sola medida del Gobierno nacional que haya impulsado o beneficiado a estos sectores. Por el contrario, las decisiones adoptadas impactaron negativamente en nuestra matriz productiva, poniendo en riesgo la fuente laboral de miles de vecinos.

La apertura indiscriminada de importaciones impactó de lleno en nuestras fábricas. Cuando vemos fábricas que cierran, que reducen turnos o suspenden personal, nos duele, porque no hablamos de planillas de Excel, hablamos de familias. La caída del consumo, la pérdida del poder adquisitivo y los tarifazos energéticos han dejado a nuestros comercios y pymes al borde de su cierre.

El desfinanciamiento de las universidades también nos golpea: familias haciendo esfuerzos imposibles para que sus hijos estudien y una institución importante que hoy ve amenazado su funcionamiento. La paralización total de la obra pública nacional no afecta a un gobierno, sino que afecta principalmente a empresas, albañiles y comercios locales.

En este punto, quiero pedir coherencia. Observo dirigentes de la oposición que suben videos a TikTok, muy enojados, reclamando obras y soluciones estructurales, cuando dos publicaciones antes celebraban con alegría la paralización de la obra pública. Hay que ponerse de acuerdo: no se puede festejar el ajuste y después exigir los beneficios de la inversión.

Incluso en la sensibilidad más básica, vemos que lo que cobran nuestros adultos mayores ya no les alcanza para vivir. Les han quitado prestaciones básicas y remedios de los que hoy se tiene que hacer cargo el municipio, al igual que el descalabro que hicieron con las pensiones por discapacidad, donde estamos interviniendo nosotros para que nadie quede desamparado.

No hubo una sola medida de incentivo al turismo por parte del Gobierno nacional en todo este tiempo. Por el contrario, la desfinanciación de los sectores culturales golpea de lleno la matriz económica de nuestra ciudad, afectando directamente a los hoteles, a la gastronomía y a las industrias culturales, etc.

Toda esta situación que afecta a empresarios, comerciantes y trabajadores, repercute inevitablemente en los ingresos municipales. En esto quiero hablarles con la verdad: la coparticipación, que es el pulso de nuestra economía, sufrió una caída real del 7,2% durante todo el 2025, y la tendencia se agrava: solo en enero de este año, la caída fue del 9%.

Para que cualquier vecino lo entienda en su economía diaria: hablar en términos reales es como si un trabajador cobrara 100 pesos un mes y, al mes siguiente, pasará a cobrar 91 pesos. Pero con una diferencia crítica: con esos 9 pesos menos, nosotros tenemos que seguir garantizando el mantenimiento de toda la ciudad, el pago de sueldos en tiempo y forma, y cada uno de los servicios que una Capital requiere para funcionar. A esto se suma, lógicamente, la caída de la recaudación propia, porque entendemos perfectamente que el vecino que no llega a fin de mes posterga el pago de sus tasas.

Sin embargo, frente a este escenario de menos recursos y más demanda, nosotros no elegimos la queja ni la excusa. Elegimos la responsabilidad, la prudencia y el orden administrativo. Con planificación, con recursos propios y con la ayuda estratégica del Gobierno de la Provincia, hemos logrado sostener el funcionamiento de la Capital. No detuvimos obras, no cortamos programas, no descuidamos los servicios, no ajustamos a los trabajadores y no despedimos a nadie. Mientras el contexto nacional se vuelve cada vez más difícil, les puedo asegurar que, en esta ciudad, seguimos avanzando.

En materia de obras públicas, nosotros si tenemos claridad y coherencia, para esta gestión la obra pública es el motor del crecimiento y la mayor actividad generadora de empleo, por eso aunque hace dos años la Nación no aporta un centavo por la decisión inexplicable de paralizar la obra pública en todo el país, quiero decirles que en la Capital la obra pública no se detuvo ni se detendrá. Con una administración austera y eficaz, hoy podemos decir con orgullo que terminamos el Centro de Diagnóstico Municipal, cuya función y beneficio me voy a referir más adelante; y con recursos y personal propios construimos el edificio de Policía Ambiental, fortaleciendo el control y el cuidado del entorno urbano.

Seguimos avanzando hacia el objetivo que nos propusimos el primer día de gestión que es tratar de garantizar que todos los barrios de la ciudad capital tengan agua, cloacas, pavimento, luces LED y un espacio de calidad a pocos minutos de sus casas.

Solo el año pasado, extendimos más de 700 metros de nuevas redes de agua y cloacas, servicios básicos que impactan directamente en la salud y el medio ambiente de nuestra comunidad. Intervenimos en sectores postergados como los barrios Los Álamos, Reina de los Humildes y La Cruz Negra, entre otros. Gracias a este esfuerzo sostenido, hoy podemos decir con orgullo que más del 97% de los habitantes de nuestra ciudad ya cuentan con estos servicios indispensables

En materia de conectividad, solo el año pasado pavimentamos más de 600 cuadras. Después de más de 20 años de espera, hoy barrios como Romis Raiden, Jardín del Sussex, Loteo Fernández, Villa Eumelia, La Cruz Negra, Sol de Mayo, Virgen Morenita, 56 y 40 Viviendas Norte, 23 de Abril, La Esperanza, República Argentina, Parque Norte, Barrio Piloto, Calle La Paz, Parque Sur, Portal del Norte 1 y Valle Chico, cuentan finalmente con sus calles asfaltadas y con agua y cloacas. Con este avance, ya alcanzamos una cobertura histórica: más del 90% de los barrios de nuestra Capital tienen pavimento

Complementando este avance histórico en pavimentación, construimos más de 7.000 metros lineales de cordones cuneta y más de 110 badenes de bocacalle. Estas obras son fundamentales para el ordenamiento urbano y el correcto escurrimiento del agua.

Quiero hablarles de un tema que sé que nos preocupa a todos y es, hoy, nuestra prioridad absoluta: el estado de las calles. Sabemos que aún hay baches en muchos sectores y soy el primero en reconocerlo. El asfalto tiene una vida útil y ese deterioro se acelera por una red de agua que en varios sectores es obsoleta; cuando un caño se rompe por debajo, el asfalto cede por arriba.

Sé perfectamente que al vecino que conduce su vehículo no le importa de quién es la responsabilidad técnica; lo que quiere es circular por una ciudad transitable. Me hago cargo. Por eso, ahora que las lluvias comienzan a darnos tregua, vamos a lanzar en los próximos días un Plan Intensivo de Bacheo Extremo. Vamos a intervenir de forma masiva en toda la Capital para revertir esta situación de manera sustancial.

Pero no nos quedamos solo en el parche. La solución definitiva es la repavimentación total. Somos plenamente conscientes de la magnitud del desafío: la trama urbana de nuestra Capital es inmensa y exige un esfuerzo financiero y logístico grande. Por eso, hace tiempo asumimos la tarea de repavimentar de forma estructural, priorizando las arterias que conectan a miles de vecinos.

Solo el año pasado, logramos repavimentar más de 100 cuadras en vías clave como la calle Mota Botello y las avenidas De Choya, Bartolomé de Castro y Mardoqueo Molina. Recientemente finalizamos la Avenida Belgrano y, en este preciso momento, nuestros equipos están ejecutando la obra en la Avenida Los Legisladores.

Sabemos que aún falta, y lo decimos con la frente en alto porque estamos en la calle trabajando. Este ritmo no se va a detener: vamos a trabajar de forma constante durante todo el 2026, volcando cada recurso y cada equipo municipal a las avenidas principales y a las calles de nuestros barrios. Mi compromiso es innegociable: recuperar la transitabilidad y la seguridad vial de toda nuestra Capital.

En materia de alumbrado, estamos a un paso de un logro histórico. Tras años de trabajo sostenido, en 2025 instalamos 3.200 nuevas luminarias, alcanzando ya un 95% de reconversión LED en toda la ciudad.

Este año nos trazamos un objetivo ambicioso que nos pondrá a la vanguardia nacional: vamos a completar el 100% de cobertura LED. Seremos una de las pocas capitales de Argentina en tener cada cuadra, desde el centro hasta el último barrio, iluminada con tecnología de punta.

Esto no es solo eficiencia energética; es, fundamentalmente, seguridad para nuestras familias. Una ciudad mejor iluminada es una ciudad más segura y habitable.

Uno de los mayores orgullos que tenemos hoy en nuestra Capital es la calidad y el alcance de nuestros espacios verdes. No son solo lugares de recreación; son el corazón de la vida en comunidad. En lo que va de nuestra gestión, desde 2019, ya hemos intervenido con puesta en valor y remodelación un total 79 plazas en toda la ciudad.

El año pasado, este trabajo llegó a 9 espacios verdes fundamentales: las plazas Carlos Gregorio Malbrán, Crisanto Gómez, Intendente Horacio Yamil Fadel, 1° de Mayo, Gral. San Martín, Dardo Aguirre, la Plaza del Deporte, la Plaza Las Acacias y el nuevo Circuito BMX en el Parque Adán Quiroga.

Quiero anunciarles que hoy, el 92% de los capitalinos tiene acceso a un espacio verde de calidad a menos de 15 minutos de su casa. Estamos hablando de más de 164.000 personas que hoy disfrutan de un paseo digno cerca de su hogar. Y fuimos más allá: el 60% de nuestra población ya tiene una plaza de calidad a menos de 5 minutos.

En este camino de inclusión, el año pasado sumamos espacios como la Plaza Wos (Circ. 9), Crisanto Gómez (Circ. 4), Plaza del Deporte (Circ. 5), Las Acacias (Circ. 7), General San Martín (Circ. 8), Dardo Aguirre y Carlos Malbrán (Circ. 3), 1° de Mayo (Circ. 8), Plazoleta Yamil Fadel (Circ. 3) y la puesta en valor de la 8 de Noviembre con el mural de Agustín Tapia. Además, creamos el primer espacio público adaptado para niños y niñas con TEA en toda la provincia.

Para este 2026, vamos a seguir transformando la ciudad. Pondremos en valor cuatro nuevos espacios verdes: la Plaza Varela Lezana, la plaza del Barrio La Estancita, la del Barrio Portal Norte y una nueva plaza en el barrio Valle Chico. Queremos que cada familia, viva donde viva, tenga un lugar de encuentro moderno y seguro

Con todo este esfuerzo, estamos cumpliendo con una promesa fundamental de nuestra gestión: que en esta Capital no haya ciudadanos de primera ni de segunda.

Hoy, más del 90% de los barrios de nuestra ciudad cuentan con agua, cloacas, pavimento, iluminación LED y un espacio público de calidad a menos de 15 minutos de su hogar.

Todo este esfuerzo en infraestructura, desde la iluminación LED que garantiza ahorro energético y mayor seguridad, hasta la recuperación de espacios públicos de calidad a pocos minutos de cada hogar, tiene un propósito claro. No son acciones aisladas; son parte de una visión integral de la ciudad.

Relacionado con este compromiso por una gestión eficiente y humana, pasó ahora a un eje que define nuestra identidad: la construcción de una Ciudad amigable con el Ambiente.

Esta no es una política aislada ni improvisada; es la consolidación de una transformación del espacio público que iniciamos junto a Raúl Jalil en 2012 y que hoy, transitando nuestro séptimo año de gestión, hemos profundizado con una visión moderna y sustentable.

Lo que hoy vive la Capital es una verdadera revolución urbana. Cada plaza, cada parque y cada operativo ambiental no son solo mejoras estéticas; son inversiones directas en la calidad de vida de nuestra gente. Logramos que el cuidado del ambiente sea un motivo de orgullo para todos los catamarqueños, demostrando que vivir en una ciudad limpia, forestada y planificada no es un lujo, sino el estándar de excelencia que nuestros vecinos merecen y que nosotros estamos garantizando con hechos y no palabras.

A partir del Plan de Forestación, el año pasado plantamos 4.000 nuevos árboles en nuestra Capital y entregamos casi 20.000 ejemplares desde el vivero municipal. Esto es mucho más que plantar un árbol: es trabajar para tener una ciudad con más sombra, con un aire más limpio y mejor preparada para el calor de nuestro clima. Además, gracias a la App CERCA, alcanzamos un hito de gestión: respondimos al 100% de los pedidos de poda de los vecinos, demostrando que hoy la tecnología municipal garantiza una ciudad más cuidada y segura en cada barrio.

En junio inauguramos nuestro Centro de Monitoreo Meteorológico, una herramienta nacida íntegramente del talento local. Mientras muchos cuestionan la capacidad de innovación del Estado, nosotros demostramos lo contrario: estas estaciones fueron diseñadas y fabricadas por el equipo de nuestro Nodo Tecnológico junto a la Secretaría de Ambiente.

Gracias a este desarrollo propio, hoy tenemos una lectura precisa de los climas de nuestra ciudad en puntos estratégicos como Valle Chico, El Tala o el norte de la Capital. Usamos Inteligencia Artificial para procesar estos datos y generar estadísticas que nos permiten anticiparnos y alertar sobre fenómenos climáticos importantes.

Pero lo más importante es que esta tecnología llega directo al vecino: hoy brindamos a miles de familias, vía WhatsApp, un servicio de pronóstico y alertas para que puedan tomar previsiones reales ante tormentas o temporales.

Si hablamos de cambios profundos, tenemos que hablar del programa GIRO. Lo que empezó como un proyecto de separación de residuos hoy ya alcanza a gran parte de nuestra ciudad. El año pasado logramos un récord: gestionamos correctamente más de 1.300 toneladas de materiales reciclables, sumando un total de casi 4.500 toneladas en los últimos cinco años.

Esto es posible gracias a un despliegue logístico serio: 150 contenedores en arterias principales, parques y plazas, 8 Ecopuntos y nuestros dos Puntos GIRO, donde más de 10.000 vecinos ya se acercaron a entregar desde poda y escombros hasta pilas y tecnología.

Pero lo más importante es el impacto real de esa acción: cuando separas los residuos en tu casa, estás alimentando la Economía Circular. Ese material que antes era basura, hoy es la materia prima para que emprendedores locales generen bienes y trabajo. Con una pequeña acción en el hogar, cada vecino está contribuyendo directamente a fortalecer la economía de nuestra Capital y a cuidar nuestra ciudad.

En movilidad, el programa Vamos en Bici es un éxito total que el vecino ya adoptó como propio. Estamos alcanzando un hito histórico de 100.000 viajes realizados desde su creación, con más de 31.000 viajes solo el año pasado. Estas cifras confirman que nuestra apuesta por la bicicleta es una realidad consolidada, que mejora la circulación y tiene un impacto positivo directo en el día a día de nuestra Capital

Pero no nos quedamos con lo hecho; venimos a redoblar el compromiso. Para este año, nos trazamos metas que van a transformar definitivamente el mapa de nuestra Capital.

En forestación, vamos a plantar 4.000 nuevos árboles recorriendo cada circuito de la ciudad, para superar un hito histórico: 100.000 metros lineales de calles arboladas y más de 40.000 ejemplares plantados en nuestra gestión. Queremos una ciudad que respira y que ofrezca sombra en cada cuadra.

Y el gran salto lo daremos con el programa GIRO. Este año vamos a sumar a 16.900 nuevas familias a la recolección diferenciada, alcanzando un total de 47.500 hogares integrados al sistema.

Esto significa algo histórico para Catamarca: este año, el 70% de nuestra ciudad tendrá recolección diferenciada en la puerta de su casa. Es una apuesta masiva por el ambiente, por la economía circular y por la calidad de vida que nos merecemos. Estamos construyendo, hoy mismo, la ciudad del futuro.

En materia de servicios, hemos logrado algo que trasciende la gestión: hoy, la limpieza de nuestra Capital es un auténtico motivo de orgullo para todos los que vivimos acá. No hay satisfacción más grande que recibir a un visitante y ver su sorpresa al recorrer nuestras calles. Esa ciudad cuidada es el reflejo del esfuerzo diario de nuestro equipo.

Para sostener este estándar, el año pasado incrementamos las frecuencias y llevamos el barrido manual a: Mi Jardín, 117 Viviendas Norte, Parque La Gruta, 50 y 48 Viviendas Norte, Papa Francisco, Los Amigos, General Paz, Crisólogo Larralde, El Jumeal, Villa Bosch, Fray Mamerto Esquiú, San Fernando, Círculo Médico, El Potrerillo I y II, Lomas El Tala, Centro de Ingenieros, Ojo de Agua, Loteo Noriega, Las Tres Marías, Valle Chico, Romis Raiden y el barrio Magisterio.

Este 2026 seguiremos avanzando en Sol de Mayo, Balcón Del Poncho y la ampliación del barrio La Esperanza, además de garantizar la recolección en Valle Chico, las viviendas sociales de Ojo de Agua, el Barrio Bicentenario y el Loteo Gauchito Gil.

Pero no solo mantenemos; también recuperamos el espacio público. Continuamos con los operativos de maquinaria pesada para la erradicación de micro y macro basurales, y el año pasado sumamos 170 nuevos contenedores para recambio y ampliación de zonas. Este año, redoblamos la apuesta: vamos a ampliar la contenerización y los servicios de recolección en más puntos de la ciudad.

Sin embargo, este orgullo de ciudad limpia no se mantiene solo con camiones y cuadrillas; depende de la voluntad de todos. El cuidado del espacio público es una responsabilidad compartida. El Estado municipal hace una inversión histórica en equipos y tecnología, pero necesitamos que cada vecino sea el primer guardián de su cuadra. Una ciudad moderna y sustentable es un proyecto colectivo que cuidamos entre todos, o no se cuida.

Para sostener este modelo de ciudad, en junio del año pasado lanzamos la Policía Ambiental Urbana. Sabemos que el control puede parecer antipático, pero es una herramienta indispensable para garantizar el orden. En pocos meses realizamos 4.000 intervenciones, motivadas principalmente por denuncias de los propios vecinos sobre sitios baldíos abandonados y arrojo ilegal de basura.

Quiero ser muy claro en esto: el municipio está haciendo una inversión histórica en equipamiento y personal, pero ningún esfuerzo será suficiente si no contamos con la conciencia ciudadana. Mantener limpia la Capital es una tarea compartida: significa sacar la basura en horario, no arrojar desperdicios en la calle y, fundamentalmente, que los propietarios se hagan cargo del desmalezado de sus terrenos.

Vamos a ser implacables con quienes ensucien o descuiden la ciudad, porque esta ciudad se construye con el aporte de todos, pero sobre todo con la responsabilidad de todos. El Estado municipal hace su parte, pero el cuidado de nuestra casa común es un compromiso del que nadie puede desentenderse.

Toda esta inversión en una ciudad limpia, con servicios y amigable con el ambiente, está relacionado en forma directa con nuestras políticas de Salud, un área que cuando asumimos era una simple Dirección, que nosotros convertimos primero en Subsecretaría y ahora decidimos transformar en Secretaría, cambios que no son simples modificaciones en un organigrama, sino una jerarquización plena, que abarca desde los trabajadores hasta infraestructura, servicios, equipamientos e insumos, por lo cual esperamos que los concejales acompañen el proyecto.

¿Saben cuál es, verdaderamente, la responsabilidad de un municipio en el sistema de salud? Es la Atención Primaria. Es el primer contacto, la prevención, el estar en el barrio antes de que la enfermedad avance. Nuestra misión no es gestionar hospitales de alta complejidad, sino evitar que el vecino llegue a ellos. Por eso, nuestra planificación es quirúrgica: invertimos donde el Estado es más eficiente, que es en la promoción y la asistencia integral inmediata.

Dijimos que la prevención era nuestra prioridad y los datos nos dan la razón: el año pasado tuvimos solo 10 casos de dengue en toda la Capital. Este logro es el resultado de un despliegue territorial asfixiante contra el mosquito: visitamos, una por una, 60.000 casas, saneamos 262 barrios y 3.500 baldíos. En total, quitamos de la calle 200 toneladas de focos infecciosos. Es un trabajo silencioso, coordinado con la Provincia, y nos permite decir hoy que en nuestra ciudad, la prevención funciona.

Recorrimos también la ciudad con nuestro equipo de Zoonosis, que visitó 50 barrios y aplicó más de 8.000 vacunas antirrábicas, desparasitó a 5.300 mascotas y realizó más de 6.200 castraciones quirúrgicas a perros y gatos.

Intensificamos mucho la labor sanitaria en materia de prevención y promoción de salud, con campañas y operativos muy efectivos, por ejemplo, de prevención de ceguera y glaucoma, que permitieron atender a casi 700 pacientes con sus diagnósticos y derivaciones.

Con apoyo provincial se afianzó también el programa Salud en tu barrio, que amplió la cobertura básica a la población y ofreció 8.000 prestaciones en 14 grandes operativos realizados de marzo a noviembre.

Trabajamos en Prevención del cáncer de mama: se realizó por primera vez en sanidad municipal la incorporación del circuito de salud ginecológica; donde se dio cobertura a 250 mujeres, y para la Prevención del cáncer de piel, por segundo año consecutivo realizamos la campaña Salva tu piel, con controles en la peatonal Rivadavia con los cuales se asistió a 300 personas.

Hay una dimensión de la salud que a menudo queda en la sombra y que este municipio ha decidido iluminar con extremo respeto: la Salud Mental. Entendemos que tratar enfermedades mentales y adicciones requiere una delicadeza especial, donde el resguardo de la identidad y la dignidad del vecino son nuestra prioridad absoluta. Por eso, generamos espacios de contención seguros y profesionales: realizamos 750 talleres de prevención y asistencia, alcanzando a 6.000 personas. No son solo estadísticas; son 6.000 ciudadanos que encontraron un lugar de escucha y acompañamiento profesional para batallas que muchas veces se libran en silencio.

También el año pasado digitalizamos y creamos la historia clínica única en los pacientes que concurren al sistema de salud municipal, algo que agiliza muchísimo la tarea de los médicos.

El Centro de Diagnóstico Municipal nació de una convicción política: que la falta de una obra social o de recursos para pagar una clínica privada no sea un impedimento para acceder a un diagnóstico por imágenes de calidad. A un año de su apertura, este servicio esencial trabajó sin descanso: atendimos a 3.600 pacientes y realizamos más de 6.800 estudios entre radiografías y ecografías, asistiendo no solo a vecinos de la Capital, sino también descomprimiendo la demanda de los hospitales San Juan Bautista, de Niños y la Maternidad.

Queremos que este estándar de excelencia crezca. Por eso, anunció hoy que este año avanzaremos con la incorporación del Laboratorio Central de Sanidad Municipal en el Centro de Diagnóstico. Unificamos servicios para que el vecino tenga una respuesta integral, 100% gratuita y digital.

Pero la salud no es solo un consultorio; es el entorno en el que vive nuestra gente. Por eso, nuestra tarea sanitaria se complementa con un brazo social fuerte y, por sobre todo, humano. En esta gestión tenemos una regla de oro: la necesidad del vecino no se publicita, se resuelve. Trabajamos todo el año, de manera silenciosa y sin pedir nada a cambio, llegando a donde las urgencias no pueden esperar. No buscamos el aplauso ni la foto con la vulnerabilidad; buscamos que cada familia capitalina tenga un piso de dignidad.

Bajo esta premisa, mantenemos activos múltiples programas diseñados para atender las necesidades más urgentes, especialmente de aquellos vecinos en situación de vulnerabilidad social y económica. Es fundamental comprender que nuestra intervención no es solo una respuesta a la emergencia, sino una política de Estado que busca prevenir y fortalecer el tejido social. Lo hacemos de forma coordinada con instituciones y actores de la comunidad, garantizando una gestión que, además de humanitaria, sea transparente y eficiente. Porque una ciudad inclusiva se construye con hechos que transforman vidas, no con promesas que se quedan en palabras.

Por mencionar algunos ejemplos, sostenemos TU CAPITAL TE ABRIGA, con el que cumplimos ya cinco años y que en 2025, después de identificar más de 400 viviendas deficitarias, permitió asistir a más de 1600 personas de todas las edades. Esto me interesa remarcar porque originalmente el programa se centraba exclusivamente en los niños y niñas, pero desde el año pasado decidimos ampliar la cobertura a todos los miembros de la familia.

En esa misma línea de acción directa, continuamos con el programa ‘Te Veo Bien’. Desde su inicio en 2020, hemos alcanzado la cifra de 9.154 vecinos que accedieron a sus lentes recetados de forma gratuita. Es importante destacar un dato de gestión: tras picos de más de 2.000 pedidos anuales en 2023, la demanda se ha estabilizado hoy en menos de la mitad. Esto es una señal clara de que el municipio ha logrado cubrir el déficit histórico de salud visual en la ciudad, permitiendo que miles de capitalinos hoy vean mejor, estudien mejor y trabajen mejor.

Pero no nos conformamos con haber cubierto la demanda, queremos mejorar la respuesta. Por eso, este año vamos a revolucionar la dinámica del programa: quiero anunciar que implementaremos un sistema para que, en los operativos territoriales del ‘Te Veo Bien’, los vecinos puedan recibir sus anteojos recetados en menos de una hora. Gracias a un acuerdo estratégico con el sector privado, el vecino será atendido y se irá con su problema resuelto en el acto. Eso es estar cerca: es resolver la vida de la gente en el lugar donde vive y en el momento que lo necesita.

Organizamos múltiples actividades para celebrar el MES DE LAS INFANCIAS, y se consolidaron por otra parte programas que creamos y funcionan muy bien como la COCINA DE EMPRENDEDORES, el CIRCUITO DE FERIAS y muchas otras actividades que se suman a la ayuda social permanente, enfocada todo el año en personas en situación de vulnerabilidad.

Siempre estuvimos y siempre vamos a estar con quienes más lo necesitan. Entre otras cosas, porque el famoso libre mercado que todo lo soluciona, hasta ahora no se acercó a la casa de ninguna familia con problemas a ofrecerle ayuda.

Nuestra gestión se vive en el territorio: en cada Centro Vecinal, en cada SE.PA.VE. y en cada club de barrio. Porque una ciudad se construye desde la cercanía y el acompañamiento real a cada sector de nuestra comunidad.

Bajo esta premisa, consolidamos el programa ‘Municipio en tu Barrio’, con el que llevamos todas nuestras dependencias directamente a la puerta del vecino. Solo en el último año, esta presencia constante nos permitió alcanzar un récord de 71.012 prestaciones directas en territorio, demostrando que somos un Estado que no espera en una oficina, sino que sale a resolver los problemas en la calle.

Para nuestros Adultos Mayores, consolidamos una política de cuidado integral a través de los Consejos Multisectoriales y el Centro de Día ‘Pilar de Vida’. No es solo asistencia, es protagonismo: lo vimos en las Colonias de Verano, donde cientos de abuelos compartieron actividades con 200 niños en un marco de integración generacional único en la provincia.

Acompañamos a 806 personas adultas mayores, con participaciones registradas en talleres y actividades recreativas como gimnasia adaptada, folklore, narración oral, yoga, zumba, manualidades, newcom, tai chi y teatro, generando espacios de encuentro, movimiento y bienestar.

Además, fortalecimos acciones de acompañamiento integral a través de viandas saludables, cuidados especiales como podología y kinesiología, acompañamiento social, gestión de trámites y asistencia gerontológica domiciliaria, garantizando una presencia activa del Estado en cada etapa de la vida.

Impulsamos también la Diplomatura en Gerontología y Envejecimiento Activo, donde se capacitaron 100 personas en atención integral y promoción de derechos de las personas mayores.

Esta formación tuvo como eje la economía plateada, una iniciativa pionera en Argentina centrada en potenciar la inclusión económica y el emprendimiento de los adultos mayores, promoviendo el emprendimiento, la innovación y la inclusión económica, fomentando un envejecimiento activo, productivo y digno, y acompañando el desarrollo de modelos de negocio sostenibles e inclusivos que respondan a las nuevas realidades demográficas.

Avanzamos constantemente en la atención integral de la mujer y las diversidades, con equipos interdisciplinarios e innovaciones que han dado excelentes resultados, como la Línea de tres dígitos 144 «Código Violeta» para ofrecer protección plena a quienes se encuentran atravesando una situación de violencia por motivos de género o en peligro su integridad física.

Del mismo modo, el deporte es nuestra herramienta de salud social. Con el programa ‘Actívate’ llegamos a 400 vecinos en sus propios barrios, y a través del Acompañamiento a Deportistas, estuvimos junto a 500 competidores de nuestra Capital que llevan nuestra bandera a cada torneo.

Pero estar cerca también es entender el presente de los jóvenes y las familias. El ‘Punto Joven’ y la Presentación de Buzos —que convocó a más de 90.000 personas en un evento seguro y ordenado— conviven con una agenda de cuidado donde la Prevención de la Ludopatía y la participación estudiantil son prioridades.

Finalmente, quiero destacar la fuerza de nuestros Talleres de Oficios. Peluquería, refrigeración, corte y confección o barbería no son simples cursos: son herramientas para el emprendedurismo. Miles de capitalinos se formaron en su barrio y hoy, en un contexto nacional difícil, tienen un oficio real y una salida laboral propia gracias a un Estado municipal que les dio la oportunidad de aprender y emprender.

Otra forma de acercarse al vecino que nos interesa particularmente es escuchar sus reclamos, quejas y necesidades, y para ello se ratificó como una herramienta extraordinaria el área de ATENCIÓN AL VECINO con el Sistema Integral de Recepción y Gestión de Reclamos (CERCA) a través de sus diferentes modalidades de recepción de mensajes.

Para que tengan una noción, sólo en 2025 recibimos 71.800 reclamos o pedidos, de los cuales logramos solucionar aproximadamente 50.000 y otros están en vías de solución. Un detalle interesante es que se utilizó mucho la aplicación móvil, algo que simplificó totalmente trámites que antes eran muy engorrosos y lentos.

Si el trabajo de muchas áreas municipales me llena de satisfacción, hay una que me genera un auténtico orgullo: Educación.

Hay un dato revelador que no necesitan las estadísticas para comprobar: la demanda de ingreso a nuestro sistema educativo municipal es cada vez mayor. Sabemos que esto responde, en parte, a la difícil situación económica nacional, pero fundamentalmente al prestigio de un modelo que hoy es referencia de excelencia.

Hablamos de escuelas con condiciones edilicias de primer nivel, tecnología en cada aula y un cuidado integral que incluye kits escolares completos para cada alumno. Pero el gran salto de calidad es nuestra apuesta al futuro: la enseñanza de Inglés con certificación de la Universidad de Cambridge, donde nuestros chicos no sólo participan, sino que logran calificaciones récord a nivel internacional año tras año.

Todo esto se sostiene sobre una base de confianza y previsibilidad: por séptimo año consecutivo, nuestro sistema educativo completó el calendario escolar sin haber sufrido ni un solo día de paro docente. Pero esa previsibilidad tiene un impacto humano aún más profundo: gracias a un trabajo territorial y de seguimiento constante realizado por el municipio en nuestras escuelas, hoy podemos decir con orgullo que tenemos 0% de deserción escolar. Esa es la verdadera transformación: un Estado que garantiza el derecho a aprender, todos los días, y que no permite que ningún chico quede fuera del sistema.

Nuestra visión de la educación no termina en la puerta de la escuela; llega a cada barrio. Consolidamos 28 centros de apoyo escolar en toda la ciudad, donde 900 alumnos reciben el refuerzo necesario para seguir adelante con sus estudios. A esto se suma el cuidado temprano en nuestros Centros de Estimulación para 300 niños, y la formación recreativa del programa F.R.I.D.A., que integró a 400 alumnos en talleres gratuitos de arte y deporte.

En el presente ciclo lectivo se prevé la extensión del Programa Municipal de Inglés al Nivel Inicial. Si bien el nivel ya cuenta con el dictado de este espacio, se propone articular la propuesta didáctica y metodológica, a fin sostener los lineamientos del programa, para de esta manera incluir a todos los niveles obligatorios del sistema.

Quiero agradecer profundamente a los docentes, directivos y familias por confiar en este modelo. Vamos a seguir invirtiendo y mejorando, porque entendemos que la educación es la única herramienta real que iguala oportunidades y abre caminos. Es la base sólida sobre la cual estamos construyendo el futuro de nuestra Capital.

Nuestra identidad se fortalece en el territorio. A través del programa Circuitos Activos, descentralizamos la cultura llevándola a cada barrio y potenciando espacios recuperados como el Centro Cultural Blas Bosch, que hoy funciona plenamente junto al Complejo Urbano Girardi, el Teatro del Sur y el Complejo Esquiú.

Quiero destacar el trabajo incansable de nuestros cuerpos estables, que son el orgullo de la ciudad: nuestro Ballet Folklórico, la Comedia Estable —con más de 8.000 espectadores—, el Coro de Niños y Niñas, nuestro Coro de Cámara y la Banda de Música con sus 80 presentaciones anuales. A esto se suma nuestra Hemeroteca Municipal, que estamos modernizando con un nuevo sistema integral de gestión de bibliotecas para agilizar la atención y las consultas en línea.

En el Museo Adán Quiroga, pusimos en funcionamiento la ‘Feria Alfarera Cultura Viva’, un espacio clave donde más de 25 alfareros de nuestra provincia pueden comercializar sus trabajos y mostrar su talento al público.

Pero el mayor impulso a nuestra industria cultural viene de la mano del programa ‘Mi Capital es Cultura’. Es un apoyo económico directo y concreto para nuestro talento local: el año pasado invertimos 40 millones de pesos en proyectos ganadores, y este año vamos a elevar esa inversión a 60 millones.

Hacemos esto porque creemos en la importancia de un Estado presente. En tiempos donde la cultura parece estar tan vapuleada y cuestionada, nosotros elegimos respaldarla y valorarla. No es un lujo ni un accesorio; la cultura es un pilar fundamental de nuestra sociedad, es lo que nos define y lo que genera oportunidades reales para nuestro talento local. Un Estado que no cuida su cultura es un Estado que pierde su identidad, y nosotros estamos acá para fortalecerla.

Nuestro Nodo Tecnológico ya no es una novedad, es una realidad llena de vida que se consolidó como el punto de referencia para nuestra ciudad y toda la región. Solo el año pasado, más de 8.000 inscriptos se capacitaron en 50 temáticas diferentes, y recibimos la visita de 5.000 alumnos de escuelas de la Capital y de todo el interior provincial.

En simultáneo, el Nodo fue sede de más de 200 charlas y rondas de negocios con 10.000 asistentes, demostrando que es un espacio donde el conocimiento se cruza con el trabajo. Este 2026 vamos por más: nuestra Diplomatura en Diseño y Programación Web, que ya cuenta con 64 egresados con salida laboral, abrirá una nueva cohorte junto a dos nuevas diplomaturas superiores en Internet de las Cosas (IoT) y Análisis de Datos. Son opciones 100% gratuitas, desarrolladas junto a la UNCa, diseñadas para que nuestros jóvenes consigan hoy los empleos del futuro.

Pero lo que más nos emociona este año es poner la tecnología al servicio de la dignidad humana. A través de nuestro Laboratorio de Innovación, iniciamos un programa de Modelado e Impresión 3D de Prótesis.

Es una apuesta real para devolver la autonomía y mejorar la calidad de vida de muchos vecinos. Sumado a los nuevos cursos adaptados para personas con discapacidad, el Nodo asume su desafío más importante: que el progreso tecnológico no deje a nadie afuera y esté, más que nunca, al servicio de nuestra gente.

Mirar el futuro con responsabilidad exige planificación y diálogo. Por eso, vamos a enviar al Concejo Deliberante el proyecto de ordenanza para la creación del Consejo Asesor Municipal para el Crecimiento Inteligente, Armónico y Sustentable.

Este nuevo espacio, integrado por todos los colegios profesionales de nuestra provincia, será el ámbito de debate y planificación técnica donde diseñaremos juntos las políticas públicas que nuestra ciudad requiere. Queremos conocer de cerca la realidad de cada sector y abordar, en conjunto, soluciones serias y consensuadas para que nuestra Capital crezca con orden, previsibilidad y beneficio para todos los vecinos.

Cuando hablamos de modernización, el objetivo va mucho más allá de la tecnología; se trata de cómo usamos la información para tomar mejores decisiones. Hemos creado un sistema profesional de recolección y procesamiento de datos que nos permite dejar atrás la improvisación y gobernar con evidencia real.

Durante el año 2025 se logró la aprobación del Código Urbanístico de San Fernando del Valle de Catamarca, mediante la Ordenanza Nº 8848/2025, constituyéndose en el primer marco normativo integral que regula el crecimiento y ordenamiento urbano de la ciudad.

Esta normativa unifica y actualiza disposiciones vigentes, incorporando criterios técnicos actualizados y reglas claras que brindan mayor previsibilidad para el desarrollo de proyectos urbanos, el uso del suelo y la inversión pública y privada. Asimismo, materializa los lineamientos del Plan Estratégico Integral 2030 y del Plan de Ordenamiento Urbano Territorial, consolidando una visión de ciudad más sostenible, compacta y accesible.

A partir de su promulgación, todos los proyectos y planos presentados ante el municipio se rigen por este nuevo marco normativo, fortaleciendo la seguridad jurídica y la transparencia en los procesos administrativos y profesionales.

Este método de trabajo ha sido reconocido recientemente por Bloomberg Philanthropies, una de las organizaciones más influyentes en gestión pública a nivel global. Nuestra Capital recibió una certificación internacional que nos posiciona a la par de grandes ciudades como Nueva York, Chicago o Río de Janeiro, un estándar de excelencia que en nuestro país solo han alcanzado muy pocas ciudades, como Buenos Aires, Córdoba y Mendoza.

Para otorgar esta distinción, se analizó cómo transformamos los datos en soluciones concretas. Evaluaron el impacto de la App CERCA, el sistema de Vamos en Bici, nuestra red de estaciones meteorológicas 3D, y especialmente el uso de información para mejorar nuestras Plazas Barriales, Parques y espacios de recreación, además de nuestros programas de Medio Ambiente y Participación Ciudadana.

Recibir este reconocimiento es un orgullo que reivindica nuestra visión: un Estado moderno es aquel que escucha, mide y actúa con precisión. Que una organización de este nivel nos destaque es la señal clara de que, aunque seamos una ciudad chica en escala, nuestra capacidad de planificación es de primer nivel mundial. Es un compromiso que vamos a seguir profundizando.

Desde el primer día nos propusimos que nuestra Capital fuera una ciudad turística, y hoy esa visión es una realidad consolidada. Ya no somos una ciudad de paso; somos un destino que compite y crece integrando innovación y tecnología.

Apostamos por una promoción inteligente. Implementamos la Cabina de Información Digital en la Plaza 25 de Mayo y, para estar cerca del visitante en todo momento, desarrollamos un Bot de Turismo que utiliza inteligencia artificial para atender consultas las 24 horas. Esta herramienta ya resolvió miles de inquietudes de viajeros de todo el país, logrando que el tráfico en nuestra web de turismo creciera un 150%.

Pero lo que realmente define el éxito de esta política de Estado es el impacto en la economía local. Al potenciar el Turismo de Eventos y Reuniones, logramos desestacionalizar la actividad: hoy tenemos turismo todo el año. Esto permitió que el impacto económico anual de la actividad supere los 54.000 millones de pesos.

Con más de 70 eventos anuales y una agenda que integra cada vez a más emprendedores, el turismo es hoy un motor que genera empleo genuino y oportunidades reales para los catamarqueños

Posicionamos una plataforma segura, gratuita, accesible y humana de comercialización digital para emprendedores de servicios de la ciudad, “Mi Capital Conecta”, herramienta tecnológica innovadora para la generación de empleo formal y emprendedurismo autogestivo.

Este año queremos avanzar con el Registro municipal de prestadores turísticos y promulgar una ordenanza que regule, garantice y promueva la calidad de los servicios turísticos de la ciudad.

Vamos a sumar nuevas experiencias en sitios ya consolidados como Casa de la Puna y Pueblo Perdido de la Quebrada, para generar a la vez más atractivo para el turista y más trabajo para los capitalinos.

Estamos también trabajando en el proyecto Banda de Varela como nuevo barrio turístico de la ciudad, una propuesta que creemos que va a funcionar muy bien.

Todas esas gestiones, tendientes a fortalecer y movilizar la economía local, se respaldan estratégicamente desde la Caja de Crédito Municipal, fundamental como herramienta para el desarrollo.

Sabemos que el acceso al crédito es hoy una de las mayores barreras para las familias y los emprendedores. Por eso, decidimos que nuestra Caja Municipal sea un motor de alivio y crecimiento real. Durante el último año, facilitamos el acceso a financiamiento a más de 6.000 familias, priorizando a trabajadores y autónomos con líneas concretas para el hogar, el estudio y el emprendimiento.

Inyectamos casi 2.000 millones de pesos directamente en la economía de nuestra ciudad. No es solo asistencia; es dinero que circula en los comercios de barrio, que compra materiales y que financia el sueño de quien decide emprender. En total, más de 10.000 vecinos fueron alcanzados por las operatorias de nuestra Caja en 2025.

Para este 2026, vamos a seguir fortaleciendo esta política pública. Vamos a lanzar nuevas líneas de crédito porque entendemos que, en un contexto nacional donde el crédito desaparece o se vuelve impagable, nuestra prioridad es cuidar el bolsillo de los capitalinos, generar empleo y dinamizar nuestra economía local.

Inauguramos hace pocos meses el Instituto Municipal del Emprendedor (IME), el primero del norte argentino, un organismo que consolida años de políticas públicas destinadas a fortalecer el ecosistema emprendedor en la Capital, un pilar fundamental de la actual gestión. Se estructura en torno a cuatro ejes clave: formación, acompañamiento, comercialización y financiamiento. Además de capacitación y apoyo técnico, financia iniciativas mediante créditos de la Caja de Crédito Municipal, con tasas muy bajas y requisitos accesibles para movilizar el empleo y la economía local.

Sabemos que el contexto económico es difícil, y por eso nuestra respuesta es clara: en lugar de asfixiar a quien produce, decidimos acompañarlo con hechos. Mientras otros aumentan la presión, en nuestra Capital bajamos las tasas municipales para fomentar el trabajo y el turismo.

Primero, premiamos a quienes generan empleo. Si aumentas tu planta de personal, te otorgamos hasta un 10% de descuento en la Tasa de Seguridad e Higiene. Queremos que contratar sea más fácil y menos costoso.

Segundo, eliminamos barreras para los nuevos emprendedores. Si abrís un local en 2026, tenés una exención total del pago los primeros tres meses y descuentos progresivos por el resto del año. Queremos que tu única preocupación sea que tu negocio crezca.

Tercero, consolidamos nuestra visión turística con una medida histórica: fijamos una alícuota del 0% para el turismo receptivo. Las agencias que traigan visitantes a nuestra ciudad no pagarán impuestos municipales por esa actividad. Es un incentivo directo para que el mundo conozca nuestra Capital.

Además, premiamos al contribuyente cumplidor con descuentos automáticos, simplificamos la industria y eliminamos tasas obsoletas, como los trámites de cementerio, para quitarle peso al vecino en los momentos difíciles. Todo esto se gestiona hoy de manera 100% online, sin burocracia. Esto no es una promesa: es gestión real para que la economía de Catamarca no se detenga.

Vecinas y vecinos, gobernar nunca fue fácil, pero gobernar en este contexto es un desafío enorme, y aún en un contexto complicado puedo decir que cumplimos.

Cumplimos con obras, cumplimos con servicios, cumplimos con programas, cumplimos con nuestra palabra.

No prometemos milagros, prometemos trabajo y más trabajo.

No elegimos el camino cómodo. Trabajamos todos los días para elegir el camino correcto. Esta ciudad no se detuvo, no retrocedió ni se resignó. Esta ciudad, a pesar de las enormes dificultades, siguió avanzando.

Esto no es un mérito propio, es mérito de los trabajadores y trabajadoras municipales, de un gran equipo de gestión, y es el resultado de una comunidad que cree en el esfuerzo, que no baja los brazos, y que sabe que el futuro no se espera: el futuro se construye todos los días.

Tenemos desafíos por delante, tenemos mucho por hacer, pero si algo demostramos en este tiempo, es que sabemos cómo hacerlo, con responsabilidad, con planificación, con coraje y con compromiso. Nuestra ciudad tiene una historia, tiene fuerza, tiene identidad, y fundamentalmente, quiero decirles que tiene un enorme futuro y vamos a seguir construyéndolo juntos.