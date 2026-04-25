Un grupo de vecinos del loteo Los Plateados 2 realizó un corte de tránsito sobre avenida Chelemín, en la ciudad Capital, en reclamo por la falta de entrega de materiales para la construcción de sus viviendas.

Según manifestaron los propios participantes, se trata de beneficiarios inscriptos en el plan de autoconstrucción, quienes aseguran que existen demoras e incumplimientos en la provisión de insumos necesarios para avanzar con las obras.

La protesta se desarrolló con interrupción de la circulación vehicular en la zona, lo que generó demoras y obliga a realizar desvíos. En el lugar se observa presencia policial

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