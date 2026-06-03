PARA ENCONTRAR REGALOS ÚNICOS

En vísperas del Día del Padre, el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca, a través de la Secretaría de Gestión Cultural, invita a participar de una edición especial de la feria de Tienda C, que se realizará el sábado 13 de junio, de 17 a 21 horas, en la Casa de la Cultura (San Martín 533).

La propuesta reunirá a emprendedores, artesanos, diseñadores y productores culturales de la provincia en una jornada especialmente pensada para quienes buscan obsequios originales y con identidad local para celebrar a papá.

Durante la feria, el público podrá recorrer los distintos puestos y descubrir una amplia variedad de productos elaborados por manos catamarqueñas, entre ellos artesanías, piezas de diseño, accesorios, objetos para el hogar, textiles, libros, productos regionales, vinos y licores artesanales, entre otras propuestas.

La feria se desarrollará en el marco de Tienda C, el espacio permanente para la difusión y promoción de arte, diseño, artesanías y gastronomía local que funciona en la Casa de la Cultura. A través de la tienda, artistas, artesanos y emprendedores creativos cuentan con una vidriera para exhibir y comercializar sus producciones durante todo el año.

La invitación es abierta a todo el público para disfrutar de una tarde diferente, conocer el talento local y encontrar regalos originales, con valor cultural y producción catamarqueña para celebrar el Día del Padre.

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