El gobernador Raúl Jalil participó este miércoles la apertura de la Segunda Reunión Anual del Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas, Órganos y Organismos Públicos de Control Externo de la República Argentina y la Tercera Reunión de la Asociación de Entidades Oficiales de Control Público del Mercosur (ASUR), dos encuentros de gran relevancia para el fortalecimiento de los sistemas de control, la transparencia y la cooperación regional.

La ceremonia inaugural se llevó a cabo en el Cine Teatro Catamarca y reunió a autoridades nacionales, provinciales e internacionales, además de representantes de organismos de control, especialistas y referentes institucionales que durante las jornadas abordarán los desafíos actuales de la fiscalización pública y el perfeccionamiento de los mecanismos de auditoría gubernamental.

Entre las autoridades presentes estuvieron el presidente del Tribunal de Cuentas de Catamarca, Jorge Moreno; el Síndico General Adjunto de la Nación, Juan de Dios Bel; el presidente del Tribunal de Cuentas del Estado de Río Grande do Sul y representante del bloque brasileño de ASUR, Marco Peixoto; y el presidente del Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas de la República Argentina, Sergio Tomás Oste.

Durante el acto se destacó el rol estratégico que cumplen los organismos de control en la consolidación de la transparencia, la rendición de cuentas y la calidad institucional, aspectos fundamentales para fortalecer la confianza ciudadana y el funcionamiento de los sistemas democráticos.

Cooperación y fortalecimiento institucional

En el ámbito nacional, el Secretariado Permanente impulsa acciones orientadas a profundizar la cooperación entre los distintos tribunales de cuentas y organismos de control del país, promoviendo el intercambio de experiencias, la capacitación técnica y la actualización profesional de sus integrantes.

Por su parte, ASUR continúa afianzándose como un espacio de articulación regional entre las entidades oficiales de control público del Mercosur, favoreciendo la cooperación técnica y el desarrollo de herramientas comunes destinadas a optimizar los procesos de fiscalización y auditoría.