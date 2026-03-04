CARRERAS DE ARTE Y COMUNICACIÓN GRATUITAS Y CON VALIDEZ NACIONAL

El Instituto Superior de Arte y Comunicación (ISAC) mantiene abiertas las inscripciones para su oferta de Profesorados Artísticos y Tecnicaturas vinculadas al campo de la Comunicación y la Cultura que inician este 2026.

La oferta académica de ISAC, instituto de formación superior ubicado en San Martín y Alem de la capital catamarqueña, incluye las Tecnicaturas en Comunicación Social orientada el Desarrollo Local, Producción y Dirección de Radio y Televisión, Gestión Sociocultural, Locución Integral y Bienes Culturales en Artes Visuales. A esto se suman los profesorados artísticos en Teatro, Música, Artes Visuales y Danza.

Tanto las tecnicaturas como los profesorados se pueden cursar de forma totalmente gratuita y otorgan títulos con validez nacional que habilitan a trabajar en instituciones públicas, privadas y en la autogestión y, en el caso de los profesorados, en la educación formal y no formal en sus distintos niveles y modalidades.

El curso introductorio se dictará, según turno de cursado, del 25 al 31 de marzo, por la mañana, de 8 a 11 hs o por la tarde, de 15 a 18 hs.

Cómo Inscribirse

Las pre-inscripciones se pueden iniciar virtualmente a través del SIU Guaraní disponible en la página web de ISAC https://isac-cat.infd.edu.ar/sitio/siu-guarani/ y se completan presencialmente en la sede del instituto, ubicado en Avenida Alem y San Martín, de lunes a viernes de 7 a 13 o de 15 a 22 hs. Con la siguiente documentación:

-Copia DNI frente y dorso.

-Copia Partida de Nacimiento

-Original y Copia Título Nivel Medio

-Dos fotos 4×4

-Carpeta Colgante

-Copia Inscripción SIU GUARANI Catamarca

Los mayores de 25 años que no hayan terminado el secundario también pueden inscribirse para la oferta académica de ISAC. Deben consultar en el instituto los requisitos.

La oferta académica

Tecnicatura en Comunicación Social. La carrera asume un enfoque basado en la comunicación entendida como herramienta y estrategia de desarrollo comunitario y habilita a sus egresados para desempeñarse en el sector público y privado, en el sistema de medios y espacios de comunicación institucional y comunitaria.

La propuesta de enseñanza se organiza en base a talleres, seminarios y prácticas profesionalizantes orientadas a la elaboración de piezas comunicativas en medios escritos y audiovisuales. El ISAC cuenta con diversos convenios con entidades oficiales y medios de comunicación a fin de facilitar experiencias de aprendizajes y prácticas por parte de los alumnos de la carrera. Duración 3 años. Turnos mañana y tarde.

Tecnicatura en Gestión Sociocultural. Centra su formación en el diseño, gestión, ejecución y evaluación de proyectos socioculturales que tiendan a satisfacer demandas, intereses y necesidades de los colectivos sociales en donde el egresado se desempeñe profesionalmente.

El técnico en Gestión Sociocultural estará capacitado para desarrollar sus tareas en organismos e instancias del ámbito estatal, privado y de la sociedad civil, promoviendo acciones y proyectos en los sectores de intervención social, turismo, actividades recreativas y culturales, en las áreas de programación, organización, desarrollo, seguimiento y evaluación de acciones, proyectos y programas socioculturales. Duración 3 años. Turno Tarde.

Carrera de Productor y Director para Radio y Televisión. Con el respaldo y aval del ISER, la carrera forma realizadores integrales de productos multimediales en un campo de demandas emergentes que requieren para su abordaje un saber experto y calificado.

Sus egresados están capacitados para realizar y dirigir producciones audiovisuales de distintos géneros con criterios de calidad comunicacional, técnica y artística. Duración 3 años. Turno tarde.

Carrera de Locutor Integral. También con título del ISER, la carrera se propone formar y capacitar a los futuros profesionales de los medios de comunicación para que puedan desempeñarse con solidez en el dinámico escenario de los medios de comunicación y, al mismo tiempo, promover proyectos propios.

Los locutores utilizan la voz como una herramienta fundamental de expresión, por lo que se promueve una formación integral que articula su buen uso con una sólida formación cultural. Duración 3 años. Turno Tarde.

Tecnicatura de Bienes Culturales en Artes Visuales. Propone una formación técnica profesional única en la provincia, que se enfoca en la actividad productiva del oficio de las artes visuales para el campo del desarrollo cultural y económico. Esta nueva oferta está orientada para quienes, teniendo inclinaciones artísticas, no se sientan motivados por la formación docente.

La tecnicatura contempla la especialización en las disciplinas de la Cerámica, los Textiles, la Pintura, la Escultura y el Grabado, aplicados a la producción de objetos y sus derivados como bienes culturales de difusión y comercialización.

Los Profesorados

Los profesorados tienen una duración de 4 años, y en su sólida formación incluyen prácticas en distintas instituciones educativas. La titulación, de validez nacional, habilita a dar clases en educación formal y no formal; en la modalidad artística y en los niveles inicial, primario, secundario y especial. Los Profesorados en Artes Visuales, Música y Danza pueden cursarse en turnos mañana y tarde. Mientras que el Profesorado de Teatro, solamente por la tarde.

Artes Visuales. El egresado del Profesorado de Artes Visuales se podrá desempeñar en la enseñanza de los distintos lenguajes de las artes visuales: dibujo, pintura, escultura, fotografía, cerámica, grabado, etc. Y además será capaz de producir en su disciplina, sintiendo y experimentando el hecho artístico para poder transmitirlo no solo desde lo conceptual sino también desde lo empírico.

Música. El egresado del Profesorado de Música es un profesional con capacidad para desarrollar una práctica pedagógica de mediación cultural en los espacios formales y no formales del ámbito educativo, contextualizando el proceso de enseñanza- aprendizaje y permitiendo a los alumnos apropiarse de manera óptima de una praxis musical en un contexto actual en el cual prima la diversidad.

Teatro. El egresado del Profesorado de Teatro estará capacitado para dar clases de Teatro en los niveles inicial, primario y secundario del sistema educativo formal; y en las distintas modalidades de la educación no formal. También será capaz de diseñar y gestionar proyectos educativo-teatrales facilitadores de procesos de cambio en la comunidad, en interrelación con sus diversos actores; y desarrollar investigación artístico-pedagógica en el marco de la práctica teatral.

Danza. Quien egrese del Profesorado en Danza lo hará con competencias y habilidades relativas al rol y función del profesional docente y, al mismo tiempo, al dominio del lenguaje de la danza, desde lo conceptual y experiencial.

Para mayor información, los interesados pueden acercarse al ISAC o consultar los planes de estudio de las distintas carreras en el sitio www.isac.cat.infd.edu.ar