Se presentó la agenda de actividades turísticas, culturales y recreativas para junio en la ciudad





La Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad de la Capital dio a conocer hoy las actividades de la Agenda turística, cultural y recreativa prevista para el mes de junio. En el marco de estos anuncios, el Director de Turismo Gustavo Yurquina y la Administradora de Promoción Turística, Antonella Rubio, anunciaron las propuestas organizadas para el próximo fin de semana largo, del 13 al 15 de junio, y, especialmente, el lanzamiento de la Feria Manos Catamarqueñas que convocará a artesanos, productores y diseñadores de toda la provincia.



Durante la conferencia de prensa realizada esta mañana, Gustavo Yurquina, dio detalles del nuevo espacio que se propone para los feriantes, durante los fines de semana largo de cada mes: “La idea es ampliar la feira con una mirada federal y sumar a artesanos no sólo de Capital sino del resto de la provincia en esta primera etapa, e incluso del país más adelante, que quieran participar de un espacio de visibilidad, exposición y comercialización de sus creaciones. La idea es potenciar el formato que retoma parámetros de lo que fue años anteriores Manos Catamarqueñas en otros ámbitos, fortalecido con la afluencia de los visitantes y residentes que moviliza la Casa de la Puna como polo de desarrollo turístico y artesanal”, destacó.

Asimismo, el funcionario informó que la feria será de participación gratuita y los interesados podrán inscribirse, hasta el próximo 7 de junio, al link: https://bit.ly/FeriaManosCatamarqueñas, que estará también disponible en las redes y plataformas oficiales del organismo y principales lugares públicos.



Propuestas para disfrutar



Por su parte, Antonella Rubio, brindó detalles de la programación prevista en los principales atractivos turísticos para el fin de semana largo de junio.

En este sentido, la Feria de la Puna será epicentro de numerosas actividades para disfrutar dentro y fuera de sus instalaciones.

El sábado 13 y domingo 14, de 12 a 18 hs. en la Plaza Quique Sánchez Vera -ubicada al frente de dicho atractivo- se llevará a cabo la mencionada Feria Manos Catamarqueñas que concentrará a emprendedores, artesanos, productores y diseñadores de Capital y de las comunas que vayan sumándose a lo largo de cada edición. La propuesta contará ahora con sectores como el gastronómico con foodtrucks y emprendedores que estarán a cargo del rincón matero y también el institucional, para exposición y muestra del trabajo de organismos públicos y empresas invitadas.

Como ya es tradicional, la propuesta incluirá talleres y espectáculos públicos gratuitos y para toda la familia. En este sentido, se dictarán talleres de danzas folklóricas típicas a cargo de la bailarina Rita Soria, a modo de preparar a los participantes para la próxima edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho. Además, el escenario montado puertas afuera de Casa de la Puna, convocará a artistas como: Dalma Robles, El Vendaval, el Ballet Folklórico Municipal, el Ballet Dejando Huellas, la delegación de artistas de Extensión Universitaria, Maite Díaz y la Triada.

Por su parte, el emprendimiento Achalay, propondrá una serie de peñas al mediodía y a la noche, durante los fines de semana de todo el mes, con la presencia de artistas de trayectoria local y regional y la oferta gastronómica con comidas típicas y vinos catamarqueños. El sábado 13, a partir de las 12.30 hs. en Casa de la Puna se llevará a cabo la peña de los bailarines denominada: “La Puna se viste de Poncho” con la actuación de Rafael Toledo, Rastros del Tiempo, entre otros artistas. Por la noche, a partir de las 21 hs., se vivirá la “Noche federal de poesía y música”. En ambas propuestas se cobrará entrada.



Más opciones



En el Pueblo Perdido de la Quebrada, se ofrecerán las tradicionales visitas guiadas, la invitación a degustar sabores nativos en la tienda La Torradería, propuestas de trekking -con costo- y el sábado 13 y domingo 14 se dictará un taller gratuito de Orfebrería Prehispánica, inspirada en la Cultura Aguada.

Las alternativas del finde largo se completan con las propuestas de obras y espectáculos en teatros y museos de la ciudad y los diferentes servicios que prestadores privados ofrecen todo el año tales como las actividades náuticas en el Dique El Jumeal, tirolesa, escalada en roca y rappel. Además, se podrán realizar diferentes paseos en el Bus Turístico, excursiones previstas en los Ecotours y las caminatas en el microcentro para descubrir las riquezas históricas y arquitectónicas mediante la propuesta denominada Travel-ando.

Toda la información sobre la agenda de junio y las actividades turísticas de la ciudad se pueden encontrar en la web sfvc.tur.ar y en las redes oficiales de SFVC Turismo.