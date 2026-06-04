El acto de juramento contó con la presencia del gobernador Raúl Jalil, autoridades provinciales y representantes de distintos organismos del Estado.

Tras la aprobación de su pliego por parte de la Cámara de Senadores, Nicolás Rosales Matienzo asumió formalmente este jueves como nuevo Fiscal de Estado de la provincia de Catamarca.

El acto de juramento se llevó a cabo en Casa de Gobierno y contó con la presencia del gobernador Raúl Jalil, autoridades provinciales y representantes de distintos organismos del Estado.

Rosales Matienzo ocupará un cargo clave dentro de la estructura institucional de la provincia, con la responsabilidad de ejercer la representación y defensa jurídica de los intereses del Estado provincial.