El boxeador catamarqueño, que registró 58 kilos en la balanza, tomó el control de la pelea desde el campanazo6 inicial bajo las indicaciones de su entrenador, Rodrigo Agüero.

En el primer asalto marcó diferencias con una ofensiva constante, alternando golpes al cuerpo y al rostro ante un rival con pocas respuestas. Ya en el segundo capítulo, cuando Parenti intentó reaccionar, Adauto conectó un preciso impacto a la zona hepática que terminó definiendo el combate por la vía rápida.

Con este nuevo éxito, el representante de New Boxing mejoró su récord profesional a 2 victorias, ambas por nocaut, ratificando su proyección como una de las jóvenes promesas del boxeo de Catamarca.

En el semifondo profesional, Katy «La Barby de Acero» Nieva perdió por decisión unánime ante la invicta tucumana Daniela Escasena, tras seis rounds en la categoría Ligero. Los jueces puntuaron 60-54 a favor de la visitante, que hizo valer su velocidad y precisión. Con este resultado, Nieva quedó con un registro de 2 triunfos y 9 derrotas.

En el plano amateur, Bruno «El Chacal» Nieto fue superado por puntos por el santiagueño Nicolás Sánchez, quien se adueñó del cinturón interprovincial amateur en la división hasta 64 kilos. Aunque el catamarqueño levantó su rendimiento en los últimos asaltos, Sánchez mostró mayor efectividad para quedarse con una merecida victoria.

También en la programación, el riojano Marcelo Calivar, pupilo de Rodrigo Agüero, venció por puntos al cordobés Tula en la categoría hasta 69 kilos, luego de una convincente actuación.

La jornada fue organizada por la Municipalidad de Frías, encabezada por el intendente Humberto Salim.

Foto: Gentileza Info Frías.