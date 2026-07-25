Una vez más, nuestra delegación municipal fue protagonista de una jornada inolvidable, compartiendo con un pabellón colmado de visitantes toda la riqueza de nuestra cultura, nuestras tradiciones y el talento de nuestros artistas.

💃 El Ballet El Potro del Tiempo y el Ballet El Colono deslumbraron con sus cuadros de danza, mientras que la música de La Juntada Folk conquistó al público con una presentación llena de identidad y sentimiento, recibiendo el cálido reconocimiento de quienes acompañaron este gran espectáculo.

Agradecemos a cada uno de los artistas que representaron con orgullo a la Jurisdicción de Huillapima y a todos los visitantes que compartieron esta experiencia en una de las fiestas culturales más importantes del norte argentino.

La Fiesta Nacional e Internacional del Poncho 2026 continúa consolidándose como un espacio de encuentro, con renovados stands y propuestas impulsadas por el Gobierno de la Provincia, donde el arte, la cultura, el turismo y la innovación convocan a miles de personas de todo el país y de países vecinos.

¡Gracias por acompañarnos y por seguir eligiendo descubrir todo lo que nuestra jurisdicción de Huillapima tiene para ofrecer! ❤️🙌

Artículo anteriorLA UTA ANUNCIÓ UN PARO POR TIEMPOS INDETERMINADO DESDE EL MIÉRCOLES
Artículo siguienteAdauto brilló en Frías con un contundente nocaut en el segundo asalto
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia, Diario de Catamarca, provincia del Norte de Argentina, con toda la información de la región actualizada y seleccionada. https://catamarcaprovincia.com.ar/ Esta compuesta por 3 comunicadores que trabajan para informar los eventos mas destacados y de interés, desde política a Entretenimiento y Virales.
Facebook RSS

Artículos relacionadosMás del autor