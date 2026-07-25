Una vez más, nuestra delegación municipal fue protagonista de una jornada inolvidable, compartiendo con un pabellón colmado de visitantes toda la riqueza de nuestra cultura, nuestras tradiciones y el talento de nuestros artistas.

El Ballet El Potro del Tiempo y el Ballet El Colono deslumbraron con sus cuadros de danza, mientras que la música de La Juntada Folk conquistó al público con una presentación llena de identidad y sentimiento, recibiendo el cálido reconocimiento de quienes acompañaron este gran espectáculo.

Agradecemos a cada uno de los artistas que representaron con orgullo a la Jurisdicción de Huillapima y a todos los visitantes que compartieron esta experiencia en una de las fiestas culturales más importantes del norte argentino.

La Fiesta Nacional e Internacional del Poncho 2026 continúa consolidándose como un espacio de encuentro, con renovados stands y propuestas impulsadas por el Gobierno de la Provincia, donde el arte, la cultura, el turismo y la innovación convocan a miles de personas de todo el país y de países vecinos.

¡Gracias por acompañarnos y por seguir eligiendo descubrir todo lo que nuestra jurisdicción de Huillapima tiene para ofrecer!