El pronóstico del tiempo para Catamarca este jueves 4 de junio de 2026 anticipa una jornada con temperaturas estables y presencia de lluvias leves durante gran parte del día. De acuerdo con los datos difundidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima será de 15°C y la máxima alcanzará los 17°C.

Además, se prevén vientos leves de entre 4 y 7 km/h, mientras que la humedad promedio rondará el 89%, generando condiciones de elevada sensación de humedad durante toda la jornada.

Según el reporte del SMN, durante las primeras horas de este jueves no se esperan precipitaciones. La humedad se ubicará en torno al 89% y los vientos soplarán desde el sector sur a una velocidad aproximada de 5 km/h.

Hacia la media mañana, las condiciones cambiarán con la llegada de lluvias leves acumulando alrededor de 2 milímetros. La humedad ascenderá al 90% y los vientos serán leves, provenientes del sudoeste a unos 4 km/h.

Cómo estará el tiempo durante la tarde y la noche

Para la tarde, el organismo nacional prevé nuevas lluvias leves con acumulados cercanos a los 2 milímetros. Los vientos continuarán siendo de baja intensidad, alcanzando los 7 km/h desde el sudoeste.

Durante la noche persistirán las precipitaciones ligeras, con registros estimados de hasta 3 milímetros. En tanto, los vientos rotarán al oeste y soplarán a una velocidad cercana a los 5 km/h.

Resumen del pronóstico para este jueves

Temperatura mínima: 15°C.

Temperatura máxima: 17°C.

Humedad promedio: 89%.

Vientos leves entre 4 y 7 km/h.

Probabilidad de lluvias leves durante la media mañana, la tarde y la noche.

Cielo mayormente cubierto e inestable.