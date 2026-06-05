Junto al intendente Enzo Carrizo y al director de Deportes del municipio, Ignacio Rosales, llevaron adelante una reunión con representantes de clubes e instituciones deportivas de las jurisdicciones de Saujil, Colpes y Siján, con el objetivo de dar a conocer esta nueva propuesta.

A través de la edición Mundialista de Mi Bingo Catamarqueño, continuan fortaleciendo el acompañamiento a entidades deportivas de toda la provincia, generando nuevas oportunidades de financiamiento y crecimiento para quienes trabajan diariamente por el desarrollo del deporte y la integración comunitaria.

Desde la Caja de Crédito y Prestaciones reafirman su compromiso de llegar a cada rincón de Catamarca, promoviendo iniciativas que contribuyan al fortalecimiento de las instituciones y al bienestar de las comunidades.

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