La Secretaría de Salud de la Municipalidad de la Capital dio inicio este jueves al Programa de Sanidad Escolar (PROSANE) en las instituciones que integran el sistema educativo municipal, con el objetivo de acercar controles de salud integrales a niños, niñas y adolescentes dentro de sus propios establecimientos.

Esta importante iniciativa se lleva adelante gracias al trabajo articulado con la Secretaría de Educación y Cultura, fortaleciendo las políticas públicas destinadas al cuidado integral de la comunidad educativa local.

La primera jornada de abordaje se desarrolló en la Escuela Municipal N° 1 “El Principito”, específicamente en el nivel inicial, donde profesionales del área realizaron chequeos sanitarios gratuitos a los alumnos de las distintas salas.

Durante la actividad de apertura, el personal efectuó exámenes médicos, controles clínicos, nutricionales, oftalmológicos, fonoaudiológicos y odontológicos, además de la correspondiente revisión del Calendario Nacional de Vacunación, con el firme propósito de detectar oportunamente posibles situaciones que requieran un seguimiento médico o atención específica.

Desde la Secretaría de Salud destacaron que el programa busca consolidar las acciones de prevención y promoción de la salud en el ámbito escolar, facilitando el acceso directo de los estudiantes a evaluaciones periódicas y contribuyendo de manera directa a su bienestar general.

El cronograma de trabajo en territorio continuará la próxima semana con nuevas jornadas en otros establecimientos municipales de la Capital.

Las próximas fechas previstas iniciarán el lunes 8 de junio en la Escuela Municipal N° 2 «Juan Oscar Ponferrada”, prosiguiendo el martes 9 de junio en las instalaciones de la Escuela Municipal N° 3 “Gustavo Gabriel Levene”.

En ambos casos, las actividades sanitarias estarán destinadas inicialmente a los alumnos del nivel inicial, para luego extenderse de forma progresiva a los niveles primario y secundario de las diferentes escuelas que componen la estructura de enseñanza de la comuna.

El PROSANE constituye una herramienta fundamental para el seguimiento de la salud infantil y adolescente en la ciudad, permitiendo la detección temprana de problemáticas que puedan afectar el desarrollo integral y el aprendizaje de los estudiantes, al tiempo que promueve hábitos saludables y fortalece el vínculo constructivo entre la escuela, la familia y el sistema sanitario.

A través de estas acciones conjuntas, la gestión municipal del intendente Gustavo Saadi apunta a mejorar la calidad de vida de las infancias y juventudes de la Capital, acercando servicios esenciales y garantizando el acceso a controles preventivos de alta calidad dentro de los entornos cotidianos de aprendizaje.