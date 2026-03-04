En el marco de la agenda conmemorativa por los 200 años del nacimiento de Fray Mamerto Esquiú, integrantes del Senado de Catamarca mantuvieron una reunión de trabajo con el Obispo Diocesano, Mons. Luis Urbanc y el Padre Julio Murúa. El encuentro tuvo como objetivo principal avanzar en la planificación y coordinación de las actividades religiosas, culturales y sociales que se desarrollarán en cada uno de los departamentos para honrar la figura del «Orador de la Constitución».

De la mesa de trabajo participaron las senadoras y senadores: Félix Jerez, Mario Gershani, María Belén Menecier, Débora Romero, Eliana Soriano, Gonzalo Ormachea, Ramón Figueroa Castellanos y Romina Williams.

Un legado que une a la provincia

Tomando como base el camino iniciado en enero hacia el bicentenario (11 de mayo de 1826 – 2026), los legisladores y el Obispado coincidieron en la necesidad de que las celebraciones tengan presencia en todo el territorio provincial. «Esquiú no solo es un orgullo para los catamarqueños por su fe, sino por su enorme aporte a la unidad nacional y a la ética civil. Queremos que cada rincón de la provincia sea protagonista de este homenaje histórico», destacaron tras la reunión.

El trabajo conjunto busca potenciar el turismo religioso y fortalecer la identidad local, permitiendo que la comunidad participe activamente de los actos que recordarán la vida y obra del fraile catamarqueño.