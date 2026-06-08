En el marco de la campaña “No te creas el cuento”, la secretaria de Seguridad, recorrió el oeste provincial para continuar con la difusión de los talleres informativos y de prevención de estafas virtuales.

Esta vez, el equipo de trabajo, estuvo presente en las localidades de Tinogasta y Fiambalá, respectivamente, para brindar herramientas concretas para que los pobladores, en especial a los adultos mayores, puedan identificar, prevenir y actuar frente a las modalidades del delito cibernético. Durante los encuentros presenciales, se abordaron las modalidades más frecuentes de engaños virtuales, como proteger la información personal y donde pedir ayuda ante un fraude virtual. A través de ejemplos reales y dinámicas participativas, se buscó que cada charla, sea clara, cercana y útil para la vida cotidiana.

Modalidades

Cabe mencionar, que en Catamarca las cinco principales modalidades de estafas digitales a jubilados son: Descuento del 50 % a jubilados o promociones en la boleta de luz, Engaño o compartir pantalla mediante WhatsApp, Enlaces falsos maliciosos a través de haber ganado premios, Desconocimiento de compras a través de tarjeta de créditos, Control de tu cuenta de WhatsApp mediante engaño, donde la víctima misma da su código de acceso.

Una parte importante de las victimas desconoce las modalidades más frecuentes de engaño digital, así como también los canales institucionales para realizar la denuncia correspondiente.

Frente a este escenario resulta necesario fortalecer la educación digital preventiva, suministrando y promoviendo información clara, accesible y territorial.

Cabe mencionar, que la próxima capacitación de la campaña de prevención “No te creas el cuento” se realizará el 19 de junio, en el Punto Digital Municipal de la ciudad de Belén, en calle San Martín 643, desde las 16 hs.

Para aquellos interesados en contar con asesoramiento sobre la temática, deberán comunicarse al 3834437523 (División Ciberdelitos de la Policía de Catamarca), o al correo electrónico: ciberdelitos.policia.catamarca@gmail.com