LA SONRISA DE MAMÁ, EN CATA

Tras la importante convocatoria de público que tuvo la primera proyección del ciclo de cine “Grandes Artistas” dedicado a Palito Ortega, este viernes 24 de abril a las 20 hs se proyectará la película “La sonrisa de mamá”, también protagonizada por el actor y cantante.

La función será en uno de los patios de CATA, el Centro de Arte y Tecnología Aplicada, ubicado en Sarmiento 613, con entrada libre y gratuita.

“La sonrisa de mamá” (1972) es una película dirigida por Enrique Carreras que cuenta la historia de Angélica (Libertad Lamarque) quien representa a una famosa cantante, cuyos hijos -envueltos en sus preocupaciones cotidianas- no le prestan la atención que ella tanto añora. Hasta que un grave percance logra sacar a la luz los verdaderos sentimientos, y demostrar la importancia del cariño más genuino. En este filme, Palito Ortega encarna al hijo de la protagonista.