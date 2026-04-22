Días atrás, en el marco de las actividades que propone la Municipalidad de la Capital en materia de desarrollo económico, se llevó a cabo la jornada de capacitación destinada a los nuevos mentores que formarán parte del programa «Aprender a Emprender», desarrollado en conjunto con la prestigiosa fundación Junior Achievement. El mencionado programa permite a los estudiantes de nivel secundario vivir el ciclo completo de creación de una empresa real, fomentando la cultura emprendedora desde edades tempranas.

La charla estuvo dirigida a profesionales de la ciudad que se postularon y cumplieron con los exigentes requisitos de Junior Achievement. El objetivo es garantizar una mentoría de alta calificación que acompañe el crecimiento de los jóvenes talentos locales.

«Este programa implica un gran desafío para nuestros profesionales, no solo por la metodología internacional que impone la fundación, sino por el hecho de trabajar con las nuevas generaciones. Es un aprendizaje mutuo muy gratificante», destacó la Secretaria de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad de la Capital, Inés Galíndez.

La Secretaria resaltó el notable avance del programa en la provincia, teniendo en cuenta que en su lanzamiento en 2024 se inició con solo dos cursos en escuelas municipales. En tanto que en este 2026 la cifra ha crecido a 14 cursos, abarcando a instituciones de gestión pública y privada, y extendiéndose incluso a otros municipios del interior.

Es importante mencionar que los mentores trabajarán bajo una guía específica para colaborar con docentes y alumnos en las cuatro fases del programa: conformación del emprendimiento, producción de un bien o servicio, venta y comercialización y el cierre del programa, que incluye rondas de capitalización y ferias.

Hacia un Club de Mentores

Como novedad estratégica, Galíndez anunció una alianza con el Consejo Profesional de Ciencias Económicas para la creación de un futuro «Club de Mentores». Esta iniciativa busca ampliar el acompañamiento no solo a jóvenes escolarizados, sino también a emprendedores consolidados y nuevos proyectos que requieran guía en etapas tempranas.

«Estamos trabajando en la cultura emprendedora y en el futuro económico de nuestra ciudad. Junior Achievement es un aliado estratégico que nos permite aplicar una metodología probada a nivel mundial para fortalecer el espíritu de nuestros jóvenes», concluyó la funcionaria.