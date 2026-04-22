La provincia de Catamarca cerró el primer trimestre de 2026 con un crecimiento notable de sus exportaciones en comparación con idéntico período de 2025, con un ingreso de divisas estimado en 177 millones de dólares para estos tres meses del año.

En apenas un año, Catamarca prácticamente duplicó su volumen exportador, marcando un salto que la posiciona con mayor peso en el escenario productivo nacional y reafirma una estrategia basada en agregar valor y ampliar mercados.

De acuerdo con la información del Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte, la provincia alcanzó un volumen de exportaciones que superan en un 98% a las que se produjeron en el mismo trimestre de 2025, cuando se registraron ventas al exterior por 89 millones de dólares.

El salto más importante se dio en los productos de Manufactura Industrial, con un aumento del 103,7% respecto de las exportaciones realizadas en enero, febrero y marzo de 2025.

En el desglose por tipo de exportación, se puntualizó que el rubro de Productos Primarios tuvo un crecimiento del 31,6% por sobre 2025; las manufacturas de Origen Agropecuario aumentaron en un 30% en la misma comparación; y finalmente las Manufacturas de Origen Industrial tuvieron una variación positiva del 103,7%.

El salto exportador en las divisas quedó también en evidencia: en los primeros tres meses de 2025 se lograron exportaciones por un total de U$S 89 millones, en tanto que este primer segmento del año alcanzó un volumen de ventas de U$S 177 millones, duplicando los valores interanuales y con lo cual se consolida la posición de la provincia de Catamarca como un actor clave en el comercio exterior argentino.