Participaron más de 270 estudiantes de 6° año del nivel primario y 6° año del nivel secundario del Sistema Educativo Municipal.

En el marco del Día Mundial del Ambiente, el Municipio de la Capital llevó adelante en las instalaciones del Parque Adán Quiroga una nueva edición del Juramento Ambiental, una jornada institucional encabezada por el intendente Gustavo Saadi, quien tomó la jura de compromiso a más de 270 estudiantes de 6° año del nivel primario y 6° año del nivel secundario del Sistema Educativo Municipal.

Además, con este acto central quedó formalmente inaugurada la campaña anual que promueve la participación ciudadana y el trabajo conjunto en los barrios capitalinos, transformando a las escuelas municipales en puntos verdes permanentes de recepción de materiales recuperables, principalmente plásticos, que serán aportados activamente por toda la comunidad educativa y los vecinos de cada sector.

Los materiales plásticos reunidos en los establecimientos serán retirados periódicamente por los agentes del programa GIRO, área que implementará un novedoso sistema de reciclaje mediante el cual los desechos serán transformados en mobiliario de madera plástica.

Este equipamiento ecológico es producido en la carpintería sustentable del Punto Giro Valle Chico, donde se elaboran bancos, mesas de lectura, sillas, macetas y cestos de residuos destinados a mejorar los entornos escolares, consolidando un circuito real de economía circular dentro del sistema educativo de la Capital.

La propuesta busca que los alumnos de los años terminales se conviertan en promotores de las acciones ambientales dentro de sus aulas, impulsando la participación directa de sus compañeros, familias y entornos cercanos.

A través de esta iniciativa integral, los estudiantes podrán observar de manera concreta cómo los materiales recuperados regresan a sus escuelas convertidos en equipamiento sostenible, bajo la premisa pedagógica de recolectar la misma cantidad de material plástico que se requiere para la elaboración del mobiliario que recibirán en contraprestación.

Durante la jornada, los jóvenes presentaron además un proyecto de recuperación de RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos), una de las tantas iniciativas de vanguardia que las escuelas municipales desarrollan con éxito a través del programa complementario Escuelas Sustentables, permitiendo avanzar de forma gradual en la incorporación de infraestructura verde en cada institución a lo largo de todo el ciclo lectivo.

La convocatoria de este año incluyó actividades recreativas vinculadas a la separación de residuos en origen y la entrega de más de 300 árboles y plantas producidos de manera conjunta por el Vivero Municipal y la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Catamarca, recibiendo cada estudiante un ejemplar para promover la forestación en sus hogares.

Como incentivo especial para este ciclo, las autoridades anunciaron que los estudiantes de la escuela que mayor cantidad de materiales plásticos logre reunir a lo largo de la campaña accederán a una jornada recreativa y de premios en el Camping Municipal.

Toda la actividad se desarrolló bajo el respaldo de la Ordenanza Municipal N.º 8563/23, consolidando al Juramento Ambiental como una herramienta estratégica para fortalecer la conciencia ambiental de los niños, niñas y jóvenes de la Capital.