El intendente de la Capital, Gustavo Saadi, analizó la situación económica actual y sostuvo que el escenario se presenta cada vez más adverso para distintos sectores.

Durante una rueda de prensa en el primer Encuentro de la Red de Articulación Emprendedora, el jefe comunal expresó que la realidad es “muy complicada”, al advertir una baja en el consumo y un fuerte incremento en las tarifas eléctricas producto de la quita de subsidios a nivel nacional. Según indicó, este contexto dificulta el sostenimiento de la actividad para comerciantes e industrias.

En la misma línea, señaló que la expansión de plataformas digitales y el aumento de las importaciones intensifican la competencia, generando consecuencias en la economía local. “Todo eso va generando un perjuicio y hay que ver cómo se puede acompañar”, afirmó.

Por otra parte, Saadi cuestionó que el debate político esté centrado en cuestiones electorales y remarcó que las principales preocupaciones de la ciudadanía pasan por la situación económica. En ese sentido, mencionó la caída del consumo, la pérdida de empleo y las dificultades que atraviesan jubilados y personas con discapacidad.

Finalmente, consideró que la discusión pública debería orientarse hacia esas problemáticas y señaló la importancia del mensaje que brindará el gobernador Raúl Jalil en la apertura de sesiones del 1 de mayo, donde se espera conocer las medidas a implementar frente al contexto actual.