Desde Catamarca Despierta entrevistamos al vecino que denuncia haber sido dejado sin su beca y sin respuestas, señalando que el beneficio le habría sido quitado para ser otorgado a otra persona.

En este contexto, queremos aclarar nuevamente que ya realizamos la rectificación correspondiente: la funcionaria mencionada no tiene vinculación con la gestión del ex funcionario Gallardo, ni con decisiones de ese período , es decir : “No tiene vinculación ni personal ni laboral”

También es importante decirlo con claridad: Reafirmamos nuestra postura y retificamos el pequeño error pero nunca postura seguira más firme que nunca junto al vecino.

📢 En Catamarca Despierta vamos a seguir publicando todo lo que nos llegue, siempre con responsabilidad, porque nos debemos a ustedes, los vecinos. Nuestra prioridad es dar voz, visibilizar y acompañar cada reclamo.

💬 El damnificado contó su situación y la falta de respuestas. Desde nuestro lugar, vamos a continuar siguiendo el caso y buscando que tenga una solución.

📲 El medio del vecino sigue firme, más que nunca y apartir de ahora atraves de los reportes vecinales vamos a mostrar todo.

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