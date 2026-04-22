EN EL STAND NORTE CULTURA

El sábado 25 de abril, un día después del acto oficial con el que Catamarca abre su participación en la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, la provincia desplegará una intensa jornada en el Stand Norte Cultura del Pabellón Ocre. Presentaciones de libros junto a sus autores y un espectáculo musical de cierre conforman el primer día de una agenda compuesta por la producción literaria y la identidad cultural catamarqueña propuesta para esta edición de la feria literaria más importante de Latinoamérica.

La jornada arranca a las 15 horas con una doble presentación. Por un lado, Víctor Alejandro Aybar presenta La Danza del Valle, publicada por El Guadal Editora, un trabajo que por primera vez sistematiza la historia de la danza en la provincia a través de entrevistas a maestros, bailarines y coreógrafos que protagonizaron la escena catamarqueña entre las décadas del 60 y el 2020. Aybar es bailarín, coreógrafo, Licenciado en Letras y actual director del Ballet Folklórico Estable Municipal de Catamarca, con una trayectoria que incluye giras internacionales por América Latina, Europa y México.

Posteriormente, a las 15.30 horas, Rosario Andrada presenta su más reciente obra, El Huevo del Flamenco, publicada por Editorial Vinciguerra. El poemario despliega un paisaje de salares, volcanes y flamencos en la cordillera, donde una voz poética denuncia la profanación del silencio sagrado de la Puna. La obra se suma a una extensa trayectoria que la consolida como una de las poetas más destacadas del NOA.

Colección Chinitas

A las 16 horas, El Guadal Editora presenta dos títulos de su Colección Chinitas: Los ojos de la ternura, de Camila Ortega, y El cielo que nos abarcó, de Paula Bustamante. El primero propone un recorrido poético por las experiencias, el amor y la ironía desde una voz que excava y también acaricia. El segundo construye una poética del dolor donde la palabra transforma la pérdida en belleza y el vacío en un lugar habitable. Ambas autoras son voces jóvenes de la literatura catamarqueña que se abren paso en el panorama editorial nacional.

A las 18 horas, el espectáculo Catamarcanas cerrará la jornada con música, identidad y raíz catamarqueña. El proyecto, llevado adelante por Itatí Álvarez Ortega y Belén Parma, propone un encuentro entre lo tradicional y lo contemporáneo a través de coplas, vidalas, cuecas, chayas y piezas del cancionero popular, interpretadas con guitarra, bombo y piano, poniendo en valor la cultura catamarqueña y el rol de la mujer en el arte.

Cronograma

Viernes 24 de abril | Sala Ernesto Sábato | Pabellón Azul

19 hs. “Catamarca Milenaria”. Acto oficial de Catamarca en la 50º Feria del Libro de Buenos Aires. Con la presentación de Trilogía Andina, de Rosario Andrada (El Guadal) y el espectáculo Catamarcanas.

Sábado 25 de abril | Stand Norte Cultura, Pabellón Ocre

15 hs — Presentación libro La Danza del Valle | Víctor Aybar (El Guadal Editora)

15.30 hs — Presentación libro El Huevo del Flamenco | Rosario Andrada (Editorial Vinciguerra)

16 hs — Presentación Colección Chinitas: Los ojos de la Ternura y El cielo que nos abarcó | El Guadal Editora — Camila Ortega y Paula Bustamante

18 hs — Espectáculo musical Catamarcanas | Itatí Álvarez Ortega y Belén Parma

Miércoles 29 de abril | Stand Norte Cultura, Pabellón Ocre

16 hs — Charla Memoria viva: lo que persiste aunque se pierda | Marta Díaz – Diario El Esquiú

17 hs — Charla Cueva Cacao, 40 mil años de historia bajo el suelo catamarqueño | director provincial de Antropología Cristian Melián

18 hs — Presentación libro Educación y Esperanza | Nicolás Quiroga

Jueves 30 de abril | Stand Norte Cultura, Pabellón Ocre

16 hs — Presentación de libro Dizque. Leyendas, costumbres, relatos, creencias, mitos y supersticiones | Rodolfo Lobo Molas — (Editorial Phaway, 2025)

17 hs — Presentación de Libro Población y sociedad en Catamarca tardocolonial. Padrón de 1780 | Mgter. Gabriela De la Orden

Viernes 1 de mayo | Stand Norte Cultura, Pabellón Ocre

18 hs — Presentación de libro “Ollitas. Reflexiones sobre la identidad” | Federico Bazán

Sábado 2 de mayo | Stand Norte Cultura, Pabellón Ocre

16 hs — Presentación de libro Roma incendiada de verbos | Pilar Carabús

Domingo 3 de mayo | Stand Norte Cultura, Pabellón Ocre

15 hs — Presentación de libro Riendas que sujetan | Gabriel Carrizo

16 hs — Presentación de Libro Septiembre de 1955. La hora de la revancha del antiperonismo catamarqueño | Jorge Perea (Editorial El Trébol, 2025)

Jueves 7 de mayo | Stand Norte Cultura, Pabellón Ocre

17 hs — Presentación de libro El último pasajero | César Noriega (Quebracho Editora, 2025)

18 hs — Presentación de libro Archivim sobre Andalgalá | Claudio Balsa

21 hs — Presentación de libro Juicio al sistema educativo argentino | Víctor Leopoldo Martínez

Viernes 8 de mayo | Stand Norte Cultura, Pabellón Ocre

16 hs — Memorias de mi abuelo Federico Guzmán y antología Bonita trama | Rosa Guzmán (Antofagasta de la Sierra)

17 hs — Presentación de videojuego Guardianes de las Coplas | Dirección de Patrimonio Cultural Secretaría de Gestión Cultural — Arq. Laura Maubecín y Arq. Edith Cardoso

Sábado 9 de mayo | Stand Norte Cultura, Pabellón Ocre

18 hs — Espectáculo poético musical Paisaje | Alejandro Acosta y Celina Galera