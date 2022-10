Música

El cantautor, que toca en su propio grupo High Flying Birds, hablaba en una entrevista cuando le preguntaron si los fans pueden esperar ver alguna vez la vuelta de Oasis.

“¿Te irías de vacaciones con tu ex esposa?” bromeó Gallagher a los presentadores de Pub Talk.

“Oasis vende ahora tantos discos al año como cuando estábamos juntos. Ahora somos tan populares a los ojos de la gente como lo fuimos siempre. Y estoy contento con ello”, explicó.

Joining Alan and Ray in the pub this week is guitar hero Noel Gallagher. Founder of one of the greatest bands of all time and writer of their most iconic songs; the former Oasis man pops in to talk music, football and the true meaning of Wonderwall. pic.twitter.com/iCacQoM7nM

— Pub Talk (@PubTalkMola) October 17, 2022