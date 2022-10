LIGA CATAMARQUEÑA

El “Alemán” juega ante San Isidro y si gana alcanzará a Vélez en la cima de la tabla. En el cierre, se miden Defensores del Norte y San Lorenzo.

Tesorieri buscará volver a ser líder del ClausuraTesorieri y San Lorenzo juegan sus respectivos partidos de la 5ta fecha..

Desde las 19.00 en el Malvinas Argentinas, con dos partidos, se pondrá fin a la quinta fecha del Torneo Clausura “Maximiliano Brumec”, en tanto que el Consejo Ejecutivo ya programó la sexta fecha, la cual comenzará mañana y se cerrará el próximo miércoles.

Para esta tarde noche, lo central pasará por saber si Tesorieri le dará alcance a Vélez en lo más alto de las posiciones, ya que es el único que lo puede hacer si le gana a San Isidro. Lo bueno en “Tesho” es que vuelve después de su operación de rodilla Javier Bustamante. El “Santo labrador” tiene la baja de Matías Delgado Bustamante, que pasó precisamente a Tesorieri para el Federal.

Ganando, San Lorenzo mantendrá la distancia de tres puntos con el líder, la victoria en Defensores, le servirá para acercarse un poco más en el pelotón del medio.

Programación

Para hoy

19: San Isidro – Tesorieri

21: Defensores – San Lorenzo

En lo que sigue, la sexta fecha comienza mañana con Policial e Independiente, buscando seguir prendido arriba, en tanto que el puntero Vélez recién jugará el próximo miércoles.

Programación sexta fecha

Jueves – Malvinas Argentinas

21: Policial vs. Independiente Capital (A)

Viernes

Cancha de Sarmiento

16: Deportivo Valle Chico vs. Parque Daza (B)

Malvinas Argentinas

19: Salta Central vs. Ferro (A)

21: Juventud vs. Villa Cubas (A)

Sábado

Cancha Independiente de Huillapima

14.30: Rivadavia vs. Liberal (B)

16.30: CAI (H) vs. Sarmiento (B)

Polideportivo de Chumbicha

16.45: San Martín vs. Estudiantes de La Tablada (B)

Domingo

Malvinas Argentinas

15: San Isidro vs. Chacarita (A)

Miércoles 26/10

Malvinas Argentinas

19: San Lorenzo vs. Vélez (A)

21: Tesorieri vs. Defensores del Norte (A).

