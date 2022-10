LIGA CHACARERA

Sin mucho tiempo para el descanso, la dirigencia de la Liga Chacarera programó los partidos para la cuarta fecha del Clausura, la cual da inicio hoy y se cierra el próximo jueves, fecha en la que se pueden dar a conocer los clasificados que restan.

Programación

Hoy – Liga Chacarera

18: San Martín vs. La Estación

Viernes – Banda de Varela

15: La Carrera vs. La Tercena

17: Villa Dolores vs. Coronel Daza

Estadio Primo Prevedello

16: Independiente vs. Juventud de la Falda

18: Sumalao vs. Obreros de San Isidro

Sábado – La Merced

16: La Merced vs. Ateneo

Domingo – Liga Chacarera

15: Social San Antonio vs. Social Rojas

17: Pirquitas vs. Defensores de Esquiú

Jueves 27/10 – Liga Chacarera

18: El Auténtico vs. Los Sureños.

