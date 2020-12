Cuando faltan pocos días para que se cumpla un año del cruento homicidio de

Agustín Rasguido, el único imputado por el hecho, Elías Nievas, declaró asegurando

que la menor de edad con la que mantenía una relación amorosa fue quien efectuó

los disparos y ultimó al joven como una ofrenda para San La Muerte. Según aseguró,

él fue apenas un testigo presencial del asesinato.

Para la familia del joven asesinado, trata de inculpar a la menor de edad para

desligarse de la causa.

Luego de la declaración del joven, la abogada que representa a la familia de Agustín,

Ana Maza, expresó en Catamarca en Cana: “No sabíamos que iba a querer declarar

en algún momento. Hoy lo hizo, la declaración duró muy poco y no quiso responder

preguntas. Básicamente, le endilgó la responsabilidad a la menor, diciendo que fue

ella la que cometió el hecho. Dijo que él miró toda la situación y ella fue quien efectuó

los disparos.

”Dijo que él nunca quiso hacer lo que se le acusa y que estuvo escondido todo el

tiempo. Que después del hecho acompañó a la menor hasta su casa y ésta le había

pedido que la ayudara, y mencionó que la menor le había dicho que ella quería

entregar a Agustín a San La Muerte, lo que siempre nos parece raro.

”Se nota que es una declaración preparada, no es así, y las pruebas dicen todo lo

contrario”, aseguró la letrada, indicando que en el marco de la investigación se están

enviando pruebas de ADN a Salta, con lo que se estaría cerrando la investigación.

Cabe recordar que el 26 de diciembre del año pasado, la jovencita que era pareja de

Nievas, por ese entonces de 15 años, habría citado a Agustín a un paraje cercano a

la localidad de Bañado de Ovanta, departamento Santa Rosa.

El joven pidió prestada una motocicleta para acudir al encuentro, pero al llegar al

lugar, la adolescente no habría estado sola, sino con su actual pareja (Nievas), quien

le habría quitado la vida a sangre fría usando un arma de fuego.

Tras esto, el sospechoso estuvo casi 100 días prófugo, tras lo que fue encontrado en

una localidad bonaerense, donde permanecía oculto.

Al haber involucrada una menor de edad en el hecho, la investigación pasó de las

manos de la Justicia ordinaria a la de Responsabilidad Penal Juvenil, aunque por su

corta edad, la menor fue declarada no punible

