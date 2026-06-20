El organismo municipal participó del evento internacional en Copiapó (Chile), donde se acordó la creación de una Cátedra Abierta Binacional y se postuló a Catamarca como sede de un gran encuentro tecnológico para 2027.

La Municipalidad de la Capital, a través de la Dirección General del Nodo Tecnológico Municipal, marcó una activa presencia en el Encuentro Binacional ATACALAR 2026, celebrado en la ciudad de Copiapó, Región de Atacama, Chile. esta participación de la delegación local reafirma el compromiso de la comuna con la inserción y la integración regional. “Consolidar estos espacios nos permite compartir experiencias, impulsar proyectos innovadores y posicionar a la educación y la tecnología como los verdaderos motores de crecimiento de nuestros territorios», expresó al respecto el secretario de Gabinete y Modernización, Dr. Mariano Rosales.

El foro internacional reunió a autoridades gubernamentales, universidades, instituciones científicas y referentes del sector productivo de Argentina y Chile con el propósito central de diseñar estrategias conjuntas de desarrollo económico y social.

Durante las mesas de trabajo, las delegaciones de ambos países abordaron líneas de acción para profundizar la cooperación académica, girando los debates principales en torno al desarrollo de proyectos vinculados a la Inteligencia Artificial (IA), con especial énfasis en la aplicación de nuevas tecnologías a los procesos mineros y en la formación de perfiles especializados para acompañar la automatización y la transformación digital del sector.

En este escenario de intercambio, el subsecretario de Transformación Digital y Gestión Pública, Emilio Ramaci, y el administrador del Laboratorio de Innovación del Nodo Tecnológico, Esteban Colombo, expusieron el modelo que lleva adelante la Capital en materia de innovación educativa y economía del conocimiento, destacando el impacto directo de la IA en los procesos productivos locales.

Entre los principales hitos alcanzados, se avanzó firmemente en el diseño de una Cátedra Abierta Binacional impulsada por instituciones de educación superior de ambos países, un espacio enfocado en innovación que el Nodo Tecnológico respaldará con soporte técnico y que proyecta evolucionar hacia una diplomatura internacional.

Asimismo, se promovió la fundación de la Red Educativa ATACALAR, un espacio institucional que nuclea a gobiernos, municipios y universidades de Argentina y Chile para coordinar una agenda pedagógica común.

Como cierre estratégico de las jornadas, se propuso formalmente al Nodo Tecnológico de Catamarca como sede para un encuentro presencial durante el año 2027, propuesta que fue recibida con gran entusiasmo y que adoptará el formato de un simposio internacional centrado en la Inteligencia Artificial aplicada a los entornos educativos.