Luego de cinco encuentros de formación, intercambio de experiencias y trabajo colaborativo, 20 emprendedores de la Capital recibieron en la Casa SFVC sus certificados de participación en el programa “Canvas en Acción – Emprende entre Pares”, una propuesta orientada a fortalecer emprendimientos en marcha mediante herramientas de gestión, planificación y acompañamiento estratégico.

El programa fue impulsado por la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad de la Capital junto a Fundación Inspirar, con el acompañamiento de RE/MAX, y se destacó por la implementación de una metodología de mentoring, una experiencia innovadora para Catamarca que combinó encuentros presenciales y virtuales con el acompañamiento de mentores, tutores y empresarios con experiencia

Es así que la iniciativa permitió a los participantes revisar sus modelos de negocio, identificar oportunidades de mejora y adquirir nuevas herramientas para enfrentar los desafíos propios del desarrollo emprendedor.

Durante el acto, la secretaria de Turismo y Desarrollo Económico, Inés Galíndez, destacó que “cuando el sector público, el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil trabajan juntos, se generan oportunidades reales para quienes apuestan por desarrollar sus proyectos y generar valor en nuestra comunidad”, expresó.

Uno de los aspectos más valorados de la experiencia fue el trabajo entre pares, que permitió el intercambio de conocimientos y experiencias con emprendedores de la ciudad de Junín, ampliando la mirada sobre los desafíos y oportunidades que atraviesan los distintos proyectos productivos. Asimismo, desde el equipo técnico que acompañó el proceso destacaron el compromiso demostrado por los participantes durante todo el ciclo.

durante el acto también se reconoció el trabajo de Fundación Inspirar, de RE/MAX y del equipo técnico de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, integrado por Ivana Genero, Valeria Mamanis, Cristian Ruiz y Stella Torres, quienes acompañaron de manera permanente el desarrollo de la capacitación.

desde la Municipalidad de la Capital destacaron que esta experiencia forma parte de una estrategia sostenida para fortalecer el ecosistema emprendedor local y adelantaron que el programa tendrá continuidad con nuevas instancias de formación y acompañamiento.

Los distinguidos

Durante la ceremonia fueron distinguidos los emprendedores Brian Nahuel Ferreira (Astroturismo), Gabriel Vaquet (Apata Catamarca), Ruth Edith Pereyra (Eterna), Sofía Vergara (Ñuqta Reutilizados), Cristina Rendón (Hostería), Alfredo Romero (Margarita Alojamiento Temporario), Ana Alejandra Carrizo (Origen Trazos de Raíz), Ana Soledad Ahumada (Anita Cerámica), Cristina Soria, Daniela Beatriz Iriarte (Puntos Arte), David Pereyra (Youth Tourism), María Vega (Hospedaje), Mariela Olmedo (Alfarería Cerámica de Rescate), María Cecilia Guardia (La Pirca Rosada), Marina del Valle Mazzucco (YUNGA Joyería Contemporánea), Mario Alfonso Florimonte (El Cardón Wine Truck), Mauricio Olmos (Huellas Verticales), Sofía Iglesias (Apícola Mana), Valeria Olima (Soy Tierra Cosmética Natural) y Yesica Zamorano (El Capricho), quienes completaron satisfactoriamente las distintas instancias de formación previstas por el programa.