En la mañana de hoy, a las 06:00, en inmediaciones de la manzana “E” del barrio Santa Marta, numerarios de la Comisaría Novena aprehendieron a un sujeto de apellido Herrera (25), quien, momentos antes, le habría sustraído un teléfono celular a un joven mayor de edad, tras agredirlo físicamente.

En el lugar, los numerarios recuperaron el aparato de comunicación sustraído, que quedó en calidad de secuestro, por lo que el presunto autor del hecho fue trasladado y alojado en la seccional a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur.

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