En una jornada cargada de patriotismo, se vivió una nueva edición del tradicional «Banderazo», enmarcado en las celebraciones oficiales por el Día de la Bandera. El evento reunió a más de 100 niños de los Centros de Estimulación de Infancia y Familia (CEIyF), quienes, junto a sus familias, transformaron el espacio en una verdadera fiesta celeste y blanca. El encuentro contó con la presencia del intendente Gustavo Saadi, quien destacó la labor fundamental de quienes hacen posible estos espacios de formación integral en los barrios.

«Quiero agradecer a todo el equipo de los centros por este gran trabajo que vienen realizando», expresó el jefe comunal, extendiendo su reconocimiento especial a la banda de música municipal —a cuyos integrantes anticipó que espera ver en la próxima edición de la Fiesta del Poncho—, al Ejército Argentino y a los excombatientes de Malvinas por su constante y valioso acompañamiento en cada iniciativa comunitaria.

El momento más significativo de la jornada se vivió durante la renovación de la promesa de lealtad a la bandera por parte de los adultos presentes. Con gran emoción, el intendente Saadi invitó a las familias a reflexionar sobre el profundo valor de este acto, señalando que hoy, como adultos frente a la enseña patria, se renueva aquel compromiso que se asumió por primera vez durante la niñez.

En su discurso, el jefe comunal profundizó en la responsabilidad que implica este juramento en la vida diaria: «Prometen recordar siempre lo que representa nuestra bandera, respetarla y honrarla con las acciones cotidianas, construyendo una patria más justa, solidaria y en paz. Prometen enseñar con amor a sus hijos el valor de la libertad, el respeto, la memoria y la esperanza, para que crezcan siendo personas comprometidas y generosas».

Acompañaron la jornada junto al intendente, la secretaria de Educación y Cultura, Marqueza Blanco; la directora de Políticas Sociales y Educativas, Prof. Fiorella Farroni; la directora de los CEIyF, Silvia Vildoza; y el director de Educación, Néstor Toledo; además de altas autoridades de la delegación provincial del Ejército Argentino, centros de excombatientes de Malvinas y miembros de la comunidad educativa local.