El intendente de la Capital, Gustavo Saadi, encabezó una jornada marcada por el fervor patriótico al tomar la promesa de lealtad a la Bandera a más de 272 estudiantes del Sistema Educativo Municipal.

Se trató de un encuentro de profunda emotividad donde los alumnos de 4º grado dieron su primer «sí» a la Patria, mientras que los jóvenes de 6º año reafirmaron su compromiso con los valores nacionales ante la presencia de toda la comunidad educativa.

Acompañaron al jefe comunal la secretaria de Educación y Cultura, Marquesa Blanco; el presidente del Concejo Deliberante, Francisco Sosa; el director de Educación, Néstor Toledo; y el director del Nodo Tecnológico, Emilio Ramaci; entre otras autoridades municipales.

Al iniciar el acto, la directora de la Escuela Municipal N.º 1 «El Principito», Miriam López, se dirigió a los presentes destacando el valor histórico de la fecha. «Hoy nos reúne una de las celebraciones más emotivas de nuestro calendario patrio. Recordamos a Manuel Belgrano, creador de nuestra bandera, un hombre que soñó con un país libre y creyó que la educación era el camino para construir un futuro mejor», expresó. Dirigiéndose directamente a los jóvenes, la docente añadió: «Cuando dentro de unos instantes pronuncien esa promesa, háganlo con el corazón, porque la bandera no sólo representa nuestra historia, sino también el futuro que ustedes están llamados a construir con esfuerzo, con responsabilidad y con esperanza».

Posteriormente, el intendente Gustavo Saadi tomó la palabra para agradecer el compromiso diario de los docentes, directivos y familias que sostienen el sistema educativo de la ciudad. Tras pedir un especial y cálido aplauso para el coro infantil municipal por su destacada interpretación en lenguaje de señas, el jefe comunal procedió a tomar la tradicional promesa a los alumnos.

Frente a la bandera celeste y blanca, los estudiantes respondieron con convicción a la fórmula institucional, comprometiéndose a defenderla, respetarla y amarla, con fraterna tolerancia y respeto, estudiando con firme voluntad, comprometiéndose a ser ciudadanos libres y justos, aceptando solidariamente en sus diferencias a todos los que habitan nuestro suelo, y transmitiendo en todos y cada uno de sus actos sus valores permanentes e irrenunciables. El cierre del encuentro estuvo coronado por el aplauso cerrado de las familias y el unísono grito de ¡Viva la Patria! de toda la comunidad educativa municipal.