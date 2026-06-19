SE DICTAN EN MUSEOS DE LA PROVINCIA

Con propuestas pensadas para fomentar la creatividad, el aprendizaje y el encuentro, la Dirección Provincial de Patrimonio y Museos dependiente del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte mantiene vigente su oferta de talleres temporarios y arancelados, destinados a personas de distintas edades e intereses.

Los talleres se desarrollan en la Casa de la Cultura y en el Museo Provincial de Bellas Artes Laureano Brizuela, promoviendo el acceso a experiencias formativas vinculadas al arte, los oficios y la expresión creativa.

Entre las propuestas se encuentra Creaciones en Resina, taller a cargo de Lorena Rojas, destinado a adolescentes y adultos interesados en aprender técnicas de mezcla y coloreado para la elaboración de piezas únicas. A lo largo de los encuentros, los participantes exploran la creación de objetos decorativos, bandejas y piezas de joyería, desarrollando habilidades prácticas y creativas. Se dicta en la Casa de la Cultura (San Martín 533) los lunes y martes, de 19:50 a 20:50 horas. Informes e inscripción al 3834-232871.

También en la Casa de la Cultura se desarrolla El Rinconcito, coordinado por Erica Alejandra Burgos. Este espacio está orientado a personas adultas y propone el aprendizaje de técnicas de arte mix media aplicadas al reciclaje y la intervención de objetos. Decapado, envejecidos, óxidos y decoupage son algunas de las herramientas que se trabajan para transformar distintos materiales y superficies. Las clases se realizan los lunes y miércoles, de 17:00 a 19:00 horas. Informes e inscripción al 3834-685735.

Por su parte, el taller de Cerámica Artesanal, coordinado por Rafael Guitian, invita a descubrir el trabajo con la arcilla desde sus etapas iniciales. La propuesta incluye la preparación del material y el aprendizaje de técnicas básicas de modelado, combinando saberes tradicionales, práctica y acompañamiento personalizado para la creación de piezas con identidad propia. Los encuentros tienen lugar en la Casa de la Cultura los miércoles y jueves, de 16:00 a 18:00 horas. Informes e inscripción al 3834-406329.

La oferta se completa con el Taller de Pinturas y Manualidades, coordinado por Gabriela Nieto, que se desarrolla en el Museo Provincial de Bellas Artes Laureano Brizuela los lunes y miércoles, de 15:30 a 17:00 horas. Se trata de un espacio recreativo y creativo donde los participantes experimentan con distintas técnicas y superficies, además de realizar trabajos de muñequería y manualidades. Las inscripciones se realizan al 3834-109020.

Los interesados pueden consultar a los teléfonos de contacto para sumarse a cada propuesta.