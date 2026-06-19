DEL 18 AL 26 DE JULIO EN EL ESPACIO BICENTENARIO DEL PREDIO FERIAL

Este año la curaduría de la programación gira alrededor de la Memoria en conmemoración a los 50 años del último golpe militar, y también a la Memoria Ancestral de los artesanos y artesanas.

En el marco de la 55° edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, la 5ta edición del ciclo Poncho Audiovisual se realizará del 18 al 26 de julio de 2026 en el Espacio Bicentenario del Predio Ferial Catamarca, de 15 a 22 horas con entrada libre y gratuita.

Desde sus inicios, el ciclo busca brindar una pantalla a las producciones audiovisuales de Catamarca y del resto del país, las cuales reflejan valiosas historias que componen y fortalecen nuestra identidad cultural.

Al mismo tiempo, el evento también se propone convertirse en un espacio de encuentro entre el público y los realizadores al contar con la presencia de directores, actores y demás protagonistas del quehacer audiovisual, quienes compartirán su valiosa experiencia detrás de las cámaras luego de las proyecciones.

La programación está compuesta por la sección Ponchito Audiovisual, para el disfrute de los más pequeños y la familia, integrada por el Festival de Animación Plum! de Tafí del Valle, Tucumán; Anima Latina – Festival de Cine de Animación Latinoamericano; y la Muestra de Animación Garabatos, del taller de animación 2D que dirige Mariana Díaz.

Esta sección también contará con la presentación de Ezequiel Dalinger, director y productor de Anima Latina, y la charla “Animadoras argentinas en tus series favoritas: Detrás de escena de Helluva Boss y Efectos Colaterales”, a cargo de Matilda Segura y Mariana Díaz, cuyos trabajos se pueden disfrutar en las plataformas Prime Video y HBO Max respectivamente.

Por otro lado, este año, en conmemoración de los 50 años de la última dictadura militar que golpeó a nuestro país, se realizó una curaduría de la programación que gira en torno al concepto de la Memoria y la Memoria Ancestral que da nombre a la sección El Cine es Memoria. En ella habrá estrenos provinciales de cortos y largometrajes catamarqueños como “La enredadera que trepa la araucaria», de Julieta Seco y “Antes de morir prefiero la muerte”, de Malena Chabrol. Ambos fueron parte de la selección oficial del 11° Festival Internacional de Cine de la Alturas.

Dentro de esta sección se proyectarán los documentales del “1982” y “Diciembre”, del director Lucas Gallo que, mediante un gran trabajo de archivo, retrata sucesos históricos que dejaron una marca indeleble en la historia reciente de Argentina, entre otras destacadas producciones nacionales que estarán en cartelera.

En consonancia, el hall del Espacio Bicentenario presentará una muestra alusiva a la memoria y a los 50 años del golpe, compuesta por tapas de diarios locales y fotografías inéditas de Catamarca entre 1976 y 1983, resultado de un trabajo conjunto entre la Dirección de Desarrollo Cultural de la provincia, el proyecto de extensión universitaria “Resguardando nuestra memoria visual” de la Facultad de Humanidades (UNCa) y la Hemeroteca Municipal.

Asimismo, el teatro también tendrá su espacio los domingos del Poncho Audiovisual con la obra “Un bar de lágrimas”, una experiencia en desarrollo que une el cine y el teatro a través del enriquecedor lenguaje de ambas artes, de la mano de La Dulcera Teatro y el realizador audiovisual Fabricio Diaco.

Por último, el cine de terror continúa ganando terreno en el ciclo con la sección Terror en el Valle, que este año contará con la participación de festivales de cine de terror, ciencia ficción y fantasía como Buenos Aires Rojo Sangre, Terror Córdoba, Merlo Sangriento (San Luis), Oberá Nocturna (Misiones) y Nieve Roja (El Bolsón, Rio Negro) que presentarán una Muestra Federal de Cortos de Terror con las mejores producciones que pasaron por sus festivales. Además, se presentará el nuevo logo de Terror en el Valle mientras el cortometraje de Diego Yapur y equipo, “Nicasio en la oscuridad”, dirá presente luego de su paso el año pasado por el Festival El Héroe.

Esta edición del ciclo audiovisual ofrece un abanico imperdible de títulos de distintos géneros cinematográficos al alcance de todos los que visiten la provincia durante el festival de invierno más importante del país.

Cabe destacar que el ciclo audiovisual está organizado por la Dirección de Desarrollo Cultural, perteneciente a la Secretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de la provincia, y el equipo de Cine Móvil Catamarca

PROGRAMACIÓN PONCHO AUDIOVISUAL 2026

18 al 26 de julio

Espacio Bicentenario – Predio Ferial

SÁBADO 18

PONCHITO AUDIOVISUAL: 15 a 18 hs

-Muestra de Animación GARABATOS

-17 hs: Charla “Animadoras argentinas en tus series favoritas: Detrás de escena de Helluva Boss y Efectos Colaterales”, a cargo de Matilda Segura y Mariana Díaz.

EL CINE ES MEMORIA: 19 a 22 hs

ESTRENOS PROVINCIALES

-Corto “La enredadera que trepa la araucaria», de Julieta Seco. Charla con la realizadora.

-Documental “Antes de morir prefiero la muerte”, de Malena Chabrol. Charla con la directora y equipo.

DOMINGO 19

PONCHITO AUDIOVISUAL: 15 a 18 hs

-Muestra ANIMA LATINA – Festival de Cine de Animación Latinoamericano.

-17 hs: Presentación a cargo de Ezequiel Dalinger, director y productor general del festival.

CINE Y TEATRO: UNA EXPERIENCIA EN DESARROLLO. 19 a 22 hs

Cruce de grupos y lenguajes. Obra “Un bar de lágrimas”, de La Dulcera Teatro y Fabricio Diaco. Charla con los protagonistas.

LUNES 20

PONCHITO AUDIOVISUAL: 15 a 18 hs

Muestra Festival de Animación PLUM! (Tafí del Valle – Tucumán)

EL CINE ES MEMORIA: 19 A 22 hs

-Documentales “Raíces de Barro. Las Palmas, tierra alfarera” y “Urdiendo Futuro: El Legado del Telar”, de Ignacio Lovell y Sergio Vázquez. Centro de Medios UNCA – Secretaría de Extensión Universitaria. Charla con realizadores.

20.30 hs Video danza “Ruinas sobre ruinas”, de Silvia Bucari. Grupo de Danza Comunitaria Catamarca.

MARTES 21

PONCHITO AUDIOVISUAL: 15 a 18 hs

-Muestra de Animación GARABATOS

EL CINE ES MEMORIA: 19 a 22 hs

ESTRENO PROVINCIAL

Documental “Noviembre 3: La onda expansiva”, de Lucio Casalla y Marina Rodríguez. Charla con los realizadores.

MIÉRCOLES 22

PONCHITO AUDIOVISUAL: 15 a 18 hs

Muestra ANIMA LATINA – Festival de Cine de Animación Latinoamericano.

EL CINE ES MEMORIA: 19 a 22 hs

Documental “Compartir la soledad”, un proyecto en desarrollo de Mariel Bomczuk. Charla con la realizadora.

JUEVES 23

PONCHITO AUDIOVISUAL: 15 a 18 hs

Muestra Festival de Animación PLUM! (Tafí del Valle – Tucumán)

EL CINE ES MEMORIA: 19 A 22 hs

ESTRENOS PROVINCIALES

Documentales “1982” y “Diciembre”, de Lucas Gallo. Charla con el director.

VIERNES 24

PONCHITO AUDIOVISUAL: 15 a 18 hs

Muestra de Animación GARABATOS

TERROR EN EL VALLE: 19 a 22 hs

-Presentación nuevo logo del ciclo “Terror en el Valle”

-Muestra Federal de Cortos de Terror (Festivales Buenos Aires Rojo Sangre, Terror Córdoba, Merlo Sangriento, Oberá Nocturna y Nieve Roja) Charla con productores.

SÁBADO 25

PONCHITO AUDIOVISUAL: 15 a 18 hs

Muestra ANIMA LATINA – Festival de Cine de Animación Latinoamericano

TERROR EN EL VALLE: 19 a 22 hs

-Corto “Nicasio en la oscuridad”, de Diego Yapur

-Coming soon con Bruno Carabajal y equipo

-Muestra Federal de Cortos de Terror (Festivales Buenos Aires Rojo Sangre, Terror Córdoba, Merlo Sangriento, Oberá Nocturna y Nieve Roja) Charla con productores.

DOMINGO 26

PONCHITO AUDIOVISUAL: 15 a 18 hs

Muestra Festival de Animación PLUM! (Tafí del Valle – Tucumán)

CINE Y TEATRO: UNA EXPERIENCIA EN DESARROLLO. 19 a 22 hs

Cruce de grupos y lenguajes. Obra “Un bar de lágrimas”, de La Dulcera Teatro y Fabricio Diaco. Charla con los protagonistas