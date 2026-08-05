La obra, producida íntegramente en la provincia, fue premiada en la categoría Teatro para Adultos, compartiendo nómina de ganadores con figuras de alcance nacional como Lali Espósito, Dolores Fonzi y Martín Pavlovsky.

La Sociedad General de Autores de la Argentina (Argentores) dio a conocer la nómina de ganadores de sus Premios 2026, otorgando el máximo reconocimiento en la categoría Teatro para Adultos a Wachay, obra escrita y dirigida por Cecilia Salman, coproducida por el Teatro Nacional Cervantes (TNC) y la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca, con un equipo integrado por artistas y actrices catamarqueñas. Se trata del premio que distingue a las mejores producciones autorales estrenadas durante 2025 en las áreas de Teatro, Radio, Cine y Televisión.

Antes, Wachay había sido seleccionada dentro del programa «TNC Produce en el País», que impulsa el desarrollo teatral federal más allá de la sede central del Teatro Nacional Cervantes en Buenos Aires. En abril de 2025 se realizó la convocatoria a audiciones para conformar el elenco, del que finalmente formaron parte Lucía Bolomo, Patricia Medina, Nadia Noce Romanutti, Johana Aranda y Sofía Sager Carreño, junto al músico Francisco Santillán.

La obra se estrenó el 8 de agosto de 2025 en el Complejo Cultural Urbano Girardi, y sostuvo funciones durante dos meses, hasta el 28 de septiembre. Todo el equipo técnico y artístico —diseño de luces, sonido, vestuario, escenografía, producción y asistencia de dirección— pertenece al ámbito local, lo que representa un logro muy importante para la escena teatral catamarqueña.

La pieza recupera leyendas del NOA como la Telesita, la Kakuy, el Alma Mula, para narrar la historia de un grupo de mujeres que conviven en el monte, abordando temas como la memoria, la identidad y los cuerpos marcados por el pasado.

De Frías, Santiago del Estero pero residente en Catamarca hace ya varios años, Cecilia Salman es dramaturga, directora teatral, docente y actriz. Wachay también había sido distinguida anteriormente en el Concurso Nacional de Obras de Teatro: Dramaturgias Escritas por Mujeres, organizado por el Instituto Nacional del Teatro y publicada por su editorial. Por Shukraan y Un tío sentido fue reconocida en el certamen Dramaturgias NOA en modo ASPO (INT); y por Tamagotchi obtuvo otro reconocimiento como Mejor Relato Humorístico sobre Pandemia en el Concurso Literario Internacional de Relatos Alberto Cognigni.

Reconocimiento nacional para la producción del teatro local

El premio Argentores 2026 ubica a Wachay junto a otras producciones de alcance nacional. En esta edición resultaron distinguidos, entre otros, Lali Espósito (coreografía de su gira 2025); Dolores Fonzi, Laura Paredes, Agustina San Martín y Nicolás Britos (guion adaptado de Belén); Martín Pavlovsky (música original de Castelli, el rayo); y los equipos de guionistas de División Palermo 2 y En el barro, entre las series más vistas del último año.

Que una obra producida íntegramente en Catamarca, con elenco local, comparta un premio con estas figuras confirma el nivel alcanzado por la producción teatral realizada en la provincia y pone en valor el trabajo sostenido de la dirección, actrices, técnicos y equipo de producción catamarqueños que hicieron posible Wachay durante el tiempo que estuvo en cartelera.

La entrega de premios se realizará el lunes 7 de septiembre, a las 18 horas, en el Auditorio Gregorio de Laferrère de Argentores (Pacheco de Melo 1820, Ciudad Autónoma de Buenos Aires), en el marco de los actos por el Día del Autor.