El intendente de la Capital, Gustavo Saadi, se reunió con vecinos del barrio Judicial en las instalaciones de la plaza El Ombú, con el propósito de escuchar las demandas prioritarias del sector y planificar soluciones de infraestructura urbana.

Durante el encuentro de trabajo, en el que estuvo acompañado por el concejal del circuito 7, Matías Funes; el secretario de Servicios Ciudadanos, Martín Barrionuevo; el secretario de Ambiente y Espacios Públicos, Nicolás Acuña; y la diputada provincial Cecilia Barros, se consensuó el recambio total de luminarias, la continuidad de las tareas de bacheo, el refuerzo del barrido urbano y el mantenimiento integral del paseo verde y sus áreas recreativas.

Al brindar detalles sobre los acuerdos, el concejal Matías Funes destacó: «…logramos acordar una agenda de acciones concretas a corto y mediano plazo. Una de las prioridades fijadas es la reconversión del sistema de iluminación, así como la continuidad del bacheo en toda la zona a partir de la próxima semana. Asimismo, el intendente explicó la coyuntura económica actual pero garantizó el refuerzo del barrido una o dos veces por semana, sumado a las mejoras en las canchas de fútbol, mesas de ping pong y el recambio de juegos infantiles en la plaza, junto a la colocación de reductores de velocidad mediante ordenanza municipal tal como lo establece la Carta Orgánica».

Por su parte, la referente del centro vecinal del sector, Andrea Moreno, valoró la presencia del gabinete en el territorio: «Charlamos sobre las problemáticas viales y de espacios públicos, solicitando más áreas recreativas para los niños, prevención en materia de tránsito e iluminación. El intendente nos escuchó con mucha atención, propuso ideas y fijó plazos concretos que nos dan la certeza de que las mejoras se van a cumplir. Somos un centro vecinal con muchos años de trabajo y nos entusiasma seguir consolidando este nexo directo con el municipio», enfatizó. Tras la reunión, la comuna confirmó que el recambio de luminarias y los operativos de bacheo iniciarán en los puntos prioritarios fijados por los propios vecinos.