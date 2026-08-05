La Municipalidad de la Capital gestionó el envío de un cargamento de 50 cajas con ropa, calzado, insumos médicos, agua, minerales y alimentos no perecederos que partirán con destino a la provincia de Buenos Aires, desde donde serán trasladadas en un avión sanitario hacia Venezuela. La logística fue articulada a través del Consejo del Inmigrante Municipal en un trabajo coordinado junto a la comunidad local y la colectividad venezolana residente en la ciudad. 

Al respecto, la administradora del área, Fernanda Gómez, brindó detalles sobre la campaña solidaria señalando: «Pudimos gestionar el traslado hacia Buenos Aires a través de la embajada de Venezuela en lo que será el tercer y último avión sanitario que despega desde Argentina. Se enviarán aproximadamente 50 cajas con donaciones esenciales que fueron clasificadas minuciosamente»

Asimismo, la funcionaria destacó el origen comunitario de la iniciativa y el apoyo fundamental del sector privado para concretar el traslado. «La propuesta fue impulsada inicialmente por las referentes de la comunidad venezolana y nosotros acompañamos desde el primer momento, comenzando con la recolección en la plaza 25 de Mayo durante un fin de semana y recibiendo donaciones diarias de los vecinos en nuestra oficina. Para la salida de los insumos fue clave el rol de una empresa local; mediante las gestiones realizadas por Emilio Ramaci desde el consejo, se articuló con la firma Madassa, que dejando de lado la burocracia y sin ningún interés comercial facilitó el transporte de la ayuda», explicó Gómez.

Respecto al itinerario y la situación en la zona afectada, la administradora agregó que el cargamento llegará a Buenos Aires para ser embarcado durante el fin de semana en el vuelo sanitario definitivo. 

«La colectividad nos transmite que allá todavía se necesita muchísima ayuda; aunque ya transcurrió casi un mes del terremoto, las familias no han podido reestructurar su vida cotidiana, continúan alojadas en instituciones y los insumos siguen siendo fundamentales para la reconstrucción», enfatizó, concluyendo con un cálido agradecimiento al pueblo catamarqueño por su constante vocación solidaria y confirmando que el municipio continuará colaborando activamente con los canales oficiales de la embajada para garantizar la correcta distribución de los recursos.

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