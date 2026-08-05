En esta primera etapa, se están realizando tareas de repavimentación en las calles de acceso y en la playa de estacionamiento del complejo ubicado a la vera de la Ruta Provincial 33.

A través de la Dirección de Vialidad Provincial, el Gobierno de Catamarca avanza con una serie de obras en el Aeropuerto Felipe Varela para optimizar la comodidad y la funcionalidad en el uso de la infraestructura de la terminal aérea provincial.

En esta primera etapa, se están realizando tareas de repavimentación en las calles de acceso y en la playa de estacionamiento del complejo ubicado a la vera de la Ruta Provincial 33, cubriendo un total de más de 500 metros de longitud y de 6,7 metros de ancho de calzada en los ingresos vehiculares principales. En tanto que, los trabajos de adecuación en la playa de estacionamiento del aeropuerto abarcan un total de 3.640 metros cuadrados de superficie.

Las obras, que se realizan íntegramente con el personal de Vialidad Provincial, se proyectan para completar la repavimentación total de los accesos y en el derivador vial al Aeropuerto, ejecutando en primer lugar una imprimación y luego la construcción de carpeta de concreto asfáltico en todo el trazado.

En el sector de la playa de estacionamiento, por otro lado, se realizó la construcción de un terraplén con compactación especial, la construcción del paquete estructural con material granular, cámaras de desagües y finalmente la construcción de carpeta de concreto asfáltico en caliente.

Todos los trabajos se realizan bajo estrictos controles de calidad ejecutados para cumplir el objetivo de mejorar de la infraestructura vial en el acceso al Aeropuerto.