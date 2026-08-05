El intendente de la Capital, Gustavo Saadi, recibió en su despacho a los integrantes de la nueva comisión directiva del Centro de Excombatientes de Malvinas de Catamarca, con el propósito de coordinar una agenda institucional conjunta.

Durante el encuentro de trabajo, se estableció un acuerdo marco entre el municipio y la entidad para llevar adelante diversos proyectos de infraestructura y puesta en valor a corto y largo plazo, los cuales estarán destinados a refaccionar su sede social y renovar los espacios públicos dedicados a la memoria histórica en la ciudad.

De la reunión participaron los veteranos Daniel Flores, Carlos Ponce, Ramón Contreras y Federico Ormachea, quienes destacaron la apertura y el acompañamiento permanente de la gestión municipal hacia la causa Malvinas.

Al brindar detalles sobre los compromisos alcanzados, Daniel Flores expresó: «Hemos llegado a un acuerdo muy importante para trabajar conjuntamente con la Municipalidad. Vamos a refaccionar de manera integral nuestra sede social, ubicada en la calle Almagro 720, y realizaremos murales artísticos en homenaje a todos los veteranos caídos en la guerra de Malvinas».

Además de estas mejoras edilicias en el predio institucional, el plan de obras contempla intervenciones de gran impacto urbano en la plazoleta 2 de Abril. Según explicó el referente, en dicho espacio verde se acordó la instalación de un ala de avión en homenaje a la gesta de la Fuerza Aérea Argentina, sumado a la colocación de una escultura de gran tamaño de las Islas Malvinas confeccionada con materiales metalúrgicos.

Asimismo, el representante de los excombatientes resaltó especialmente la predisposición del jefe comunal y del secretario de Gobierno, Germán Kranevitter, para apoyar de forma concreta cada una de las iniciativas presentadas.

«Estamos profundamente agradecidos por el respaldo de la Municipalidad a nuestra comisión y esperamos que todos estos proyectos se vayan plasmando a lo largo del tiempo para el disfrute de la comunidad», enfatizó Flores.

Como año a año, desde el inicio de la gestión, el intendente no solo acompaña a los veteranos en la vigilia del día de los héroes de Malvinas, sino que además, da respuesta a las necesidades de infraestructura de los veteranos, consolidando una política pública de reconocimiento constante hacia los héroes de la patria, garantizando que el legado de Malvinas permanezca vivo en la memoria colectiva de los catamarqueños.