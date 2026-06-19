Con la presencia del gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella, y el intendente Mario Sosa, se celebró este viernes el Bicentenario de la fundación de Tapso con un emotivo acto protocolar y un desfile institucional que reunió a toda la comunidad, intendentes vecinos, legisladores provinciales, entre otras personalidades.

La jornada estuvo marcada por el orgullo y la emoción de los vecinos, quienes participaron de las actividades organizadas para conmemorar los 200 años de historia de una de las localidades más emblemáticas del Este catamarqueño. En la ocasión, se hizo entrega de 56 bicicletas para alumnos de la localidad y los niños de jardín y 4to grado realizaron la toma de Juramento de la Bandera nacional.

En su mensaje, el gobernador Raúl Jalil manifestó: “gracias al pueblo de Tapso por estar aquí, en este festejo de los 200 años. Hemos cumplido con muchas obras históricas en el Este catamarqueño durante nuestra gestión, por eso hoy es un día para celebrar todo lo logrado”.

Bajo el lema “Nuestro pueblo, nuestro orgullo, nuestro futuro”, Tapso vivió una celebración histórica que convocó a autoridades provinciales y municipales, directivos, docentes, estudiantes, agrupaciones gauchas, comunidades religiosas, representantes de instituciones intermedias y vecinos de distintos puntos de la región.

Desde el municipio destacaron que los festejos tuvieron como objetivo rendir homenaje a la rica trayectoria de la localidad, fortalecer el sentido de pertenencia de sus habitantes y reafirmar la identidad de una comunidad que ha sido protagonista del desarrollo regional durante dos siglos.

Uno de los momentos más destacados fue el tradicional desfile cívico, realizado frente a la Escuela Nº277 “Nicolás Avellaneda”, donde delegaciones escolares, instituciones y organizaciones locales desfilaron ante el público, aportando color y emoción a una jornada que quedará grabada en la memoria de los tapseños.