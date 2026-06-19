Red Star quiere seguir escribiendo páginas de gloria en la Liga Federal de Básquetbol, y ya conoce a su próximo rival, en lo que serán los 4tos de Final del InterConferencias, de la 3ra Categoría a Nivel Nacional.

Bartolomé Mitre de Misiones, que finalizó 1ro en la Conferencia NEA, y que dejó en el camino a Don Bosco, ganando la serie por 2-0, será el próximo escollo de un elenco catamarqueño que viene derribando mitos fecha tras fecha, en el Básquetbol de la Provincia.

Uno de ellos, es el pensar que hay jugar si o si con referentes de afuera de la provincia, cosa que al equipo de Rodrigo Soria (catamarqueño también), no le sucede; con una base integrada por Gabriel Sosa (el más experimentado con 38 años); sumado a la experiencia de Andrés Alderete (27), Juan Herrera (26), y Mateo Codigoni (25), protagonistas que ya han tenido exponencial en la competencia. Además, el sumarle la juventud de Matías Cuenca (22), Jorge Tomassi (21), Luciano Sánchez (21), Alan Senteno y Gustavo Nieva (19) y Bautista Ogas (18); que le dan la conjunción perfecta al equipo.

Además, Red Star pudo jugar de igual a igual, y ganar de visitante, acumulando 3 éxitos en esa condición en el torneo, ante Mitre en Tucumán, y 9 de Julio en Salta en fase regular; y con Concepción en Banda del Río Salí, en el Play-off.

La serie comenzará este Viernes de local, desde las 21.30, con seguramente un Antonio Ricardo Bollea colmado de gente y de expectativa; y seguirá el Domingo 28 de Junio, a las 19.30, en Misiones (Mitre tiene ventaja de localía). Y en caso de ser necesario un tercer partido (si la serie está 1 a 1), se disputará también en Misiones, el Lunes 29, en horario a confirmar.

Red Star es el único equipo, entre los 4 clasificados del NOA y los 4 del NEA, en haber avanzado sin ventaja de localía. 32 equipos quedan en competencia en el torneo, de los 95 que empezaron, y el resto de los cruces de InterConferencias serán: Belgrano (Tucumán) vs. San Lorenzo (Monte Caseros, Corrientes); Hindú (Chaco) ante Talleres (Tafí Viejo); y Le Carmen (Jujuy) con Tokio (Posadas).

Las entradas ya están disponibles, a $8000 las anticipadas, transfiriendo a los alias: laligafederal2026 y redstar2; y enviando los comprobantes a los números 3834016411 y 3834556348