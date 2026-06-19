La familia de Lionel Andrés Messi elaboró un comunicado oficial para referirse a la salud de Jorge, el papá de Leo.

Un documento que fue emitido luego de que tomara estado público la situación que está atravesando una de las figuras más importantes en la vida del capitán de la Selección Argentina, y en el cual se expresó el “malestar” por las versiones que ocuparon las redes durante la mañana.

Básicamente, esto fue una reacción porque en la señal de stream de Luzu TV hubo una desinformación muy grave de la actriz Florencia Peña, que era parte del panel y anunció el fallecimiento de Jorge. La artista ofreció disculpas inmediatamente y resolvió dar por terminado su ciclo en ese medio de comunicación. Además, la empresa anunció por comunicado que serán dados de baja los responsables de difundir esa fake.

Poco después, Antonella Roccuzzo, esposa de Leo, dejó de seguir en Instagram a Peña, el canal de stream y al propietario de la empresa.

La postura familiar

“La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta”, confirmó el grupo antes de expresar su molestia por los trascendidos que circularon en las primeras horas del jueves, ya que antes del anuncio de Peña hubo varios mensajes en el mismo sentido en la señal X.

“Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar”, se lee en la nota.

En esa línea, los Messi recalcaron que “únicamente su familia más cercana -en referencia al padre de Leo- cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge (68 años). Por lo tanto, cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz”.

«En momentos como este pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable”, se añadió en el texto en el que la familia de Messi agradeció “las muestras de cariño, respeto y preocupación” y en la que pidió preservar “la privacidad, la confidencialidad y la intimidad de Jorge y de su familia durante este proceso”.

El comunicado completo

Comunicado | 18 de Junio de 2026

La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta. Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar.

La familia desea aclarar, además, que únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge. Por lo tanto, cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz.

En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad.

La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable.

Agradecemos sinceramente las muestras de cariño, respeto y preocupación recibidas, y solicitamos que se preserve la privacidad, la confidencialidad y la intimidad de Jorge y de toda su familia durante este proceso.

Cualquier novedad relevante será comunicada oportunamente por la familia y los canales correspondientes.

Gracias por la comprensión.

Qué había dicho Messi

Después de su emoción tras el primer gol ante Argelia, Leo contó el motivo. «La verdad que es una cuestión totalmente ajena a lo deportivo, pasé unos días difíciles, complicados, pero agradecido a toda la delegación, a todos mis compañeros porque estuvieron siempre como siempre al lado mío, dándome mucha fuerza para que esté bien y nada más».

«Sí sí, la verdad que… por la familia y más que nada por… ehhhh… porque bueno, siempre está ahí, siempre acompaña, y ahora estamos en un momento difícil. Se juntaron muchas cosas y obviamente también por ellos, por el grupo espectacular, que me sostiene, me hace estar feliz».